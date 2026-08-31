Beau van Erven Dorens en Renze Klamer spreken open over talkshowruzie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Beau van Erven Dorens en Renze Klamer hebben in de ‘Coen en Sander Show’ openlijk gesproken over de onenigheid rond de talkshow op RTL. Beau gaf daarbij toe dat hij tien dagen lang ‘echt wel boos’ is geweest.

Coen en Sander spraken maandagochtend in de Coen en Sander Show op Joe eerst met Renze Klamer, wiens talkshow vanavond van start gaat op RTL. Daarbij kwam ook de eerdere onenigheid met Beau van Erven Dorens ter sprake. Renze liet weten dat hij Beau nog niet persoonlijk had gesproken, maar ervan uitgaat dat het tussen hen goed zit.

Renze stuurde Beau nog een bericht

‘Maar prima als dat weer gebeurt. Er is in het najaar een bowlinguitje van RTL, als dat doorgaat komen we elkaar wel tegen. Ik heb hem een appje gestuurd, maar niks terug gehad. Maar joh, dat is allemaal oké voor mij’, vertelde Renze. Volgens hem had Beau bovendien eerder aangegeven zich op andere zaken te willen richten. Renze citeerde hem daarbij: ‘Ja joh, ik heb allemaal andere dingen waar ik me lekker op ga focussen. Ik vond het even niet leuk, ik heb me wat geuit en de opstandige hengst is weer terug in de stal.’

Tekst gaat verder onder video met belletje Beau.

Beau: ‘Tien dagen echt wel boos geweest’

Daarna kregen Coen en Sander ook Beau aan de lijn. Hij wenste Renze veel succes en zei te hopen dat diens programma een groot succes wordt. ‘Dit is hoe het gaat in de tv-wereld’, aldus Beau. Hij vertelde dat hij samen met Humberto hard had gestreden om het programma overeind te houden en dat het nooit leuk is wanneer je vervolgens moet vertrekken. ‘Maar ik heb dat zelf ook andersom meegemaakt.’

Over een mogelijk bowlinguitje grapte hij: ‘Ik ga zeker niet bij hem in het team, want hij is daar waarschijnlijk weer heel goed in.’ Beau erkende vervolgens: ‘Ik moet het eerlijk zeggen: ik ben toen tien dagen echt wel boos geweest. Ik ben ook een driftig mannetje. Ik wil natuurlijk ook gewoon graag winnen. In die tien dagen heb ik twee columns geschreven, nou dat is natuurlijk nooit slim!’ Ook haalde hij verhaal bij de zenderleiding: ‘Ik heb natuurlijk de directeur door de telefoon getrokken.’ Inmiddels lijkt de boosheid te zijn gezakt en wees Beau erop dat hij zelf eerder in de positie van de nieuwe presentator heeft gezeten.