Mattie Valk maakt naam van nieuwe ochtendshow zonder Marieke Elsinga bekend

Tekst: Lisa Manche

Mattie Valk gaat vanaf volgende week verder met de ochtendshow van Qmusic, zonder Marieke Elsinga. De naam ‘Mattie & Marieke’ komt daarmee te vervallen en de radio-dj heeft woensdag de nieuwe naam van zijn show bekendgemaakt.

Op Instagram post het radiostation een video waarin de nieuwe naam te horen is.

Hey Mattie!

De afgelopen dagen mochten luisteraars al raden wat de nieuwe naam van de ochtendshow wordt. Mattie gaat verder onder de naam Hey Mattie! Samen met een aantal vertrouwde stemmen uit de huidige ochtendshow gaat hij vanaf volgende week zelf verder. Anne-Marie Rozing blijft de nieuwslezeres en ook Luc Sarneel van de redactie blijft te horen. Verder blijft Bram Krikke op de vrijdagen betrokken bij de ochtendshow.

Marieke blijft bij Qmusic

Marieke Elsinga maakte eerder dit jaar bekend te stoppen met de ochtendshow. Ze blijft nog wel te horen op Qmusic en krijgt een eigen programma op vrijdagmiddag.

In een podcast blikken Mattie en Marieke terug op hun ochtendshow. Voordat hun samenwerking startte, nodigde Mattie Marieke uit voor een etentje. Maar Marieke dacht dat Mattie andere intenties had…