Koning Haakon en koningin Mette-Marit - Getty Images

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Noorse koning Haakon haalt koningin Mette-Marit op uit ziekenhuis

Tekst: Lisa Manche

02/09/2026

Koning Haakon (53) heeft zijn eerste dag als beëdigde koning afgesloten met een rit naar het ziekenhuis. Zijn vrouw, koningin Mette-Marit (53) lag daar sinds 17:00 uur vanwege complicaties door haar longtransplantatie.

Heen en weer naar het ziekenhuis

De Noorse krant VG publiceerde een foto van de koning in zijn auto bij het ziekenhuis. Mette-Marit zit op de achterbank. Eerder op de avond bracht Haakon haar naar het Rikshospitalet en vertrok hij een uur later weer. Om 21:10 uur haalde hij haar op. 

Complicaties

Dinsdag werd al bekend dat Mette-Marit door complicaties niet aanwezig kon zijn bij de beëdiging van Haakon in het Noorse parlement. Haar arts schreef in een verklaring: ‘De koningin heeft sinds de operatie enkele keren te maken gehad met complicaties, ook vandaag. Om deze reden moet de koningin de hele dag door worden geobserveerd. Helaas kan de koningin hierdoor vandaag niet aanwezig zijn bij de beëdiging in het Storting.’

Matte-Marit en Haakon - Getty Images
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In openbaar verschenen

Sinds haar longtransplantatie in juni is Mette-Marit al een aantal keren in het openbaar verschenen. Na het overlijden van koning Harald afgelopen vrijdag, verscheen ze op het paleisplein in Oslo.

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