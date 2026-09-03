Oos Kesbeke gooit roer om: tien kilo afgevallen

Tekst: Redactie Weekend

Een nieuw seizoen van de Augurkenkoning start op 17 september bij RTL 4. Het is druk in de fabriek, vertelt Oos Kesbeke aan Weekend. ’We zitten op het ogenblik midden in de oogst, dan zeg ik altijd: het is hier een veredeld gekkenhuis. Er gebeurt natuurlijk weer van alles, zoals leveringen die te laat zijn en andere dagelijkse beslommeringen. Gelukkig zijn er weinig storingen geweest – ik klop het wel even af. Al met al: het gaat hartstikke goed hier.’

Hoe Oos Kesbeke ontspant in zulke hectische tijden? ’Ik ga naar de sportschool. Ja, het is best stressvol in de fabriek en ik wil toch ook graag gezond oud worden. Dus dat betekent dat ik gewoon moet gaan bewegen. Natuurlijk beweeg ik ook in de fabriek, ik hol mezelf af en toe helemaal gek. Maar het is toch anders wanneer ik in de sportschool ook nog aan die gewichten loop te rukken. Dat is een heel andere sport dan wanneer ik hier alleen in de rondte aan het rennen ben.’

Tien kilo afgevallen

Dat sporten doet hij niet alleen om fit en vitaal te blijven, maar ook om af te vallen. ’Ik ben ondertussen al aardig afgevallen. Ik weet niet exact hoeveel, maar zeker wel een kilootje of tien. Misschien nog wel meer. Toevallig zeiden de jongens vanochtend tegen me: ’Je krijgt nu wel een smal bekkie.’ Dat is een onderdeel van het afvallen, dan krijg je ook een smal koppie. Dus dat gaat goed.’ Ozempic kwam er niet aan te pas. Wat dan wel? ’Gewoon door m’n bek dicht te naaien. Hahaha!’

Zo deed hij het

Die tien kilo viel Oos af in een maand of vijf. ’Ik heb rustig aan gedaan. Dat komt neer op zo’n zes à zeven ons per week, dat vind ik zelf niet zo veel. Ik heb vooral goed op mijn eten gelet. Ik ben nogal een zoetekauw. Vooral na het eten ’s avonds vind ik het altijd lekker om een stukje chocola te eten. Maar nu heb ik het óf laten staan óf sterk verminderd. Wat ook heel erg helpt en belangrijk is, is op vaste tijdstippen eten. Door het werk eten we de ene keer om half zeven, maar het gebeurt ook weleens dat het half negen wordt, of zelfs negen uur. Nu eet ik regelmatiger, en dat werkt. In de middag brengt Far (Oos’ vriendin Farenas Rodriguez, red.) ook altijd nog even een eiwit- of fruitshake, met van die zwarte besjes. We doen het met z’n allen. Al die kleine dingen bij elkaar helpen en dat gaat goed.’

De Dam tot Dam

Op 20 september gaat Oos de Dam tot Dam lopen. ’Dat doe ik samen met Camiel en Silvian als Team Oos en we rennen voor de Nierstichting. Tijdens de training voor de Dam tot Damloop merkte ik dat ik te veel kilo’s met me meedroeg en overgewicht had. Daardoor kreeg ik ook een blessure: mijn knie raakte overbelast. Dat extra gewicht dat je met je mee moet sjouwen tijdens het hardlopen, is niet echt bevorderlijk. Dus dat was ook een van de redenen om af te gaan vallen. Ik dacht: straks kom ik de eerste vijf kilometer misschien wel door, maar daarna moet ik gelijk aan de zuurstof.’

Zonder hulpmiddel

Ozempic komt er dus niet aan te pas. ’Als je het zelf kan, moet je het ook zelf doen. Het is gewoon een mindset. Als je iets graag wil, kun je het ook bereiken. En het was uiteindelijk niet eens zo moeilijk. Gewoon af en toe nee zeggen. Als je de deur uitgaat, neem je ergens al snel een glas wijn, of twee glazen. Nu neem ik daarvoor in de plaats een glas water en dat bevalt me eigenlijk ook prima.’

Lees het hele gesprek met Oos Kesbeke in Weekend 36, vanaf 2 september in de winkels en hier online te bestellen.