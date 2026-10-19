Doutzen Kroes vertegenwoordigt Nederland opnieuw bij Victoria’s Secret-modeshow

Tekst: Redactie Weekend

Doutzen Kroes (41) heeft opnieuw haar opwachting gemaakt tijdens de Victoria’s Secret Show. Het Nederlandse model verscheen in de nacht van zondag op maandag op de catwalk en droeg een opvallende roze set met grote roze vleugels. Daarmee was zij verantwoordelijk voor het afsluiten van het eerste deel van de show.

Het optreden betekende alweer haar elfde deelname aan de beroemde show. Doutzen Kroes liep in 2005 voor het eerst mee met Victoria’s Secret en werd in 2008 officieel benoemd tot Angel. Na een pauze van tien jaar keerde ze in 2024 terug op de catwalk. Ook in 2025 was ze onderdeel van de show.

Doutzen Kroes opnieuw van de partij

Ook dit jaar was er dus een plek voor Doutzen op de beroemde lingeriecatwalk. Met haar opvallende roze vleugels sloot ze het eerste gedeelte van de show af. Later in de show betrad ze de catwalk nogmaals. Het Friese topmodel was een van de vaste Victoria’s Secret Angels van 2008 tot 2014. Ze was, na Karen Mulder, het tweede Nederlandse model dat deze titel kreeg.

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Romee Strijd ontbreekt

Een ander Nederlands gezicht was dit jaar niet aanwezig. Romee Strijd, die jarenlang verbonden was aan Victoria’s Secret, kreeg na de casting te horen dat ze niet was geselecteerd. Dat nieuws kwam hard aan, omdat ze zich lang hard voorbereid op de terugkeer naar de catwalk.

Maandenlang getraind

Romee Strijd was ooit een van de grootste namen van Victoria’s Secret. Tussen 2014 en 2018 liep ze mee tijdens de shows van het lingeriemerk. Vanaf 2015 mocht ook zij zich officieel Victoria’s Secret Angel noemen. Onder fans ontstond er veel kritiek om het feit dat ze dit jaar niet mocht meelopen in de show. Velen stellen dat ze onterecht plaats moest maken voor bekende influencers die sinds een aantal jaar meelopen in de show.