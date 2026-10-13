Romee Strijd weken in onzekerheid over Victoria’s Secret-show: ‘Ik voel me niet gesteund’

Tekst: Sabine van der Spoel

Romee Strijd (31) zal zondag niet te zien zijn tijdens de Victoria’s Secret Fashion Show in Los Angeles. Het model kreeg na weken van onzekerheid te horen dat ze niet was geselecteerd. Op TikTok vertelt ze geëmotioneerd over haar teleurstelling en uit ze kritiek op haar modellenbureau.

Begin september reisde Romee Strijd naar New York voor de casting van de beroemde lingerieshow. Ze hoopte snel te horen of ze was geselecteerd, maar ook toen de show steeds dichterbij kwam, bleef een definitief antwoord uit.

Mentale achtbaan

‘Ik dacht dat ik snel zou weten of ik mee mocht doen, maar ik hoorde wekenlang niets’, vertelt Romee in een TikTok-video. Zelfs op de maandag voor de show stond ze naar eigen zeggen nog op een lijst met mogelijke kandidaten. ‘Het is mentaal een achtbaan voor me’, aldus het model.

Een vage verklaring

In een tweede video op TikTok, die ze kort daarna plaatste, geeft Romee een update over de situatie. Ze vertelt dat haar modellenbureau haar uiteindelijk telefonisch liet weten dat ze niet was geselecteerd.

De afwijzing zelf accepteerde ze, maar tijdens het gesprek hoorde ze dat ze al eerder was afgevallen. Dat strookte volgens haar niet met de informatie die ze de afgelopen weken had gekregen. ‘Het hele verhaal klopt niet, en daar voel ik me nog slechter door dan door het missen van de show zelf’, vertelt ze. Ze had naar eigen zeggen herhaaldelijk om duidelijkheid gevraagd en kreeg steeds te horen dat ze moest afwachten. ‘Ik voel me niet gesteund door mijn agency. Ik heb niet het idee dat ik het echte verhaal te horen krijg.’

‘Wees gewoon eerlijk’

De onduidelijkheid heeft Romee naar eigen zeggen veel mentale stress bezorgd. Ze legt uit dat ze tijd en energie in de voorbereiding stak, terwijl ze ook voor haar twee kinderen zorgt. Ze had liever eerder geweten dat ze niet zou deelnemen. ‘Wees gewoon eerlijk, zeg het me gewoon, dan kan ik verder met mijn leven en het loslaten’, zegt ze. Volgens Romee had een duidelijke afwijzing haar geholpen om de situatie eerder af te sluiten.

Klaar met casting

Romee lijkt voorlopig klaar met de castings voor Victoria’s Secret. ‘Ik denk niet dat ik in de toekomst nog naar castings ga, omdat ik het niet fijn vond hoe het hele proces verliep en hoe ik behandeld werd’, vertelt ze. Ze geeft aan dat ze de positieve herinneringen aan de show graag wil blijven koesteren.

Het model liep in 2015 voor het eerst mee tijdens de Victoria’s Secret Fashion Show en verscheen daarna meerdere keren op de catwalk. De editie van dit jaar vindt aanstaande zondag plaats in Los Angeles.