Persoonlijk cadeau van Meghan aan Eugenie duikt plots op eBay op

Tekst: Sabine van der Spoel

Hoe belandt een persoonlijk cadeau van Meghan Markle (45) aan prinses Eugenie (36) ineens op eBay? Die vraag houdt royaltyfans bezig nadat een bijzonder exemplaar van Meghans kinderboek The Bench online te koop verscheen.

Niet alleen de handgeschreven boodschap van Meghan Markle trok de aandacht, ook het prijskaartje was opvallend: bijna 20.000 pond, omgerekend zo’n 23.600 euro.

‘Lieve Eug & Jack’

Dat het niet om zomaar een gesigneerd exemplaar gaat, blijkt uit de persoonlijke tekst die Meghan voorin schreef. De boodschap uit 2021 is gericht aan ‘Eug & Jack’, waardoor al snel werd aangenomen dat het boek oorspronkelijk bedoeld was voor Eugenie en haar man Jack.

De voormalig actrice schreef: ‘Lieve Eug & Jack, een viering van de bijzondere band tussen vader en zoon. Ik heb dit gedicht op Frogmore geschreven. Ik hoop dat jij, Eug, daar dezelfde liefde ervaart met jouw mannen. Veel liefs, Meghan.’

De timing maakt het cadeau extra persoonlijk. In 2021 verwelkomden Eugenie en Jack hun zoon August en woonden ze in Frogmore Cottage, de voormalige Britse woning van Harry en Meghan.

Hoe kwam het boek op eBay?

Juist de persoonlijke boodschap zorgt voor de nodige speculatie. Online wordt zelfs geopperd dat Eugenie het boek van de hand zou hebben gedaan. Daarvoor is echter geen bewijs. Onduidelijk is hoe het exemplaar uiteindelijk bij de Londense verkoper Nicholas Greenwood van Drive Easy’s Signed Books terecht is gekomen.

Greenwood wilde daar tegenover de media niets over kwijt. In de advertentie stond wel dat de herkomst van het boek na volledige betaling en levering met de nieuwe eigenaar zou worden gedeeld. Hij omschreef het exemplaar als een ‘absoluut meesterwerk van de moderne koninklijke geschiedenis’. Helemaal puntgaaf is het overigens niet: het boek zou lichte krasjes en vouwen hebben en de inkt van Meghans boodschap is deels doorgedrukt.

Inmiddels is het mysterie alleen maar groter geworden. Nadat de advertentie veel aandacht kreeg, verdween het boek vrijdag plotseling van eBay.

Bijzonder vanwege hechte band

The Bench verscheen in juni 2021 en is geïnspireerd op een vaderdaggedicht dat Meghan voor prins Harry schreef na de geboorte van Archie. Dat juist een exemplaar voor Eugenie en Jack nu op de markt lijkt te zijn beland, is opvallend vanwege hun band met Harry en Meghan.

De twee koppels waren jarenlang goed bevriend en gingen eerder zelfs samen op dubbeldates. Eugenie verscheen bovendien als enige Britse royal in de Netflix-documentaire Harry & Meghan. Wie het persoonlijke cadeau uiteindelijk op de markt heeft gebracht, en waarom, blijft voorlopig echter de grote vraag.