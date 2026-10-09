Harry Styles wordt opnieuw oom: zus Gemma deelt babynieuws

Tekst: Sabine van der Spoel

Harry Styles mag zich binnenkort opnieuw oom noemen. Zijn zus Gemma Styles heeft bekendgemaakt dat ze in verwachting is van haar tweede kindje.

Gemma Styles, de zus van zanger Harry Styles, maakte het nieuws bekend via Instagram. Samen met haar partner Michal Mlynowski heeft de 35-schrijfster en podcaster al een dochter, die begin 2024 werd geboren.

‘Ready player two’

Gemma deelde een foto waarop haar zwangere buik te zien is. Bij het beeld schreef ze de woorden ‘Ready player two’, waarmee ze de komst van een tweede kindje aankondigde. Over de uitgerekende datum heeft ze niets bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk of ze een jongen of een meisje verwacht.

Gemma houdt gezinsleven privé

De zus van de wereldberoemde zanger hield haar eerste zwangerschap buiten de publiciteit. Pas na de geboorte van haar dochter liet ze via sociale media weten dat ze moeder was geworden. Dat deed ze destijds met een zwart-witfoto waarop ze samen met Mlynowski en hun pasgeboren dochter te zien was tijdens een wandeling.

Sindsdien deelt Gemma slechts af en toe iets over haar leven als moeder. Ook over haar tweede zwangerschap heeft ze voorlopig weinig details prijsgegeven. Met de komst van de baby wordt Harry Styles, die meerdere Grammy Awards heeft gewonnen, voor de tweede keer oom.