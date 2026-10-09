Weduwe Hugh Hefner maakt zich zorgen om film Playmates: ‘Romantiseer hem niet’

Tekst: Sabine van der Spoel

Crystal Harris heeft Jessica Biel gewaarschuwd voor haar aankomende rol in een film over de Playboy-wereld. De weduwe van Hugh Hefner vreest dat de productie een te rooskleurig beeld schetst van het leven rond het beroemde Playboy Mansion en Hugh Hefner.

De actrice is gecast voor de film Playmates, waarin ook Lily-Rose Depp een rol speelt. Crystal, die van 2012 tot zijn overlijden in 2017 met de Playboy-oprichter getrouwd was, richtte zich rechtstreeks tot Jessica via Instagram.

Misbruik meegemaakt

In haar privébericht vraagt Crystal de actrice om haar deelname aan het project te heroverwegen als de film Hugh Hefner en de Playboy-wereld romantiseert. ‘Ik was daadwerkelijk zijn vrouw en ik kreeg tijdens die relate te maken met seksuele, emotionele, financiële en lichamelijke mishandeling’, schrijft ze. Ook verwijst ze naar andere vrouwen die beschuldigingen van onder meer verkrachting, dwang, drogering en uitbuiting naar buiten hebben gebracht. Daarnaast noemt ze ernstige zorgen over minderjarigen.

Crystal, die haar achternaam van Hefner terug veranderde naar Harris, hoopt dat de betrokkenen bij de film eerst luisteren naar de vrouwen die de gebeurtenissen zelf hebben meegemaakt. Volgens haar moeten zij voorkomen dat Hollywood de Playboy-wereld opnieuw als iets nostalgisch neerzet.

Jessica Biel als de vrouw van Hugh Hefner

De casting van Jessica voor Playmates werd afgelopen week bekend gemaakt. De film wordt geschreven en geregisseerd door Lorraine Nicholson, voor wie het project haar debuut als speelfilmregisseur en scenarioschrijver betekent. Ook Bill Pullman en Indiana Elle maken deel uit van de cast, naast de eerder aangekondigde Lily-Rose Depp.

Het verhaal draait om de dertienjarige Elle, die kind aan huis is in het Playboy Mansion. Daar ontmoet ze Anna, een van de zeven vrouwen die een gooi doet naar Playmate van de Maand. De twee sluiten een onverwachte vriendschap en proberen elkaar te helpen hun persoonlijke doelen te bereiken.