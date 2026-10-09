Rihanna doet bijzondere onthulling over nieuwe muziek

Tekst: Sabine van der Spoel

Rihanna heeft een flinke voorraad onuitgebrachte muziek liggen. De zangeres vertelde tijdens een livestream hoeveel nummers ze inmiddels al heeft voltooid.

Nieuwe muziek van Rihanna is al jaren een onderwerp van gesprek. Haar laatste album, ANTI, verscheen ongeveer tien jaar geleden. Tijdens een TikTok Live voor haar beautymerk Fenty Beauty eerder deze week gaf de wereldster een inkijkje in de hoeveelheid materiaal die ze sindsdien heeft verzameld.

‘Minstens 17’

Rihanna gebruikte een vergelijking om duidelijk te maken hoeveel nummers ze heeft bewaard. ‘Als er tien producten in een “kluis” zitten, dan heb ik er minstens 17 kluizen’, vertelde ze. Als die verhouding opgaat voor haar muziek, komt dat neer op minstens 170 onuitgebrachte nummers.

Hoewel Rihanna in 2025 nog te horen was op Friend of Mine, een nummer voor de film Smurfs, verscheen er sindsdien geen nieuw album. Hoeveel van de nummers uit haar voorraad uiteindelijk worden uitgebracht, is niet bekend.

A$AP Rocky bevestigt studiowerk

Afgelopen zomer liet ook haar partner A$AP Rocky zich uit over haar muzikale activiteiten. In een interview met Jason Lee vertelde hij dat Rihanna op dat moment in de studio werkte. ‘Ze is iets aan het maken’, zei hij. ‘Ze is ermee bezig, ik maak je echt niets wijs.’

Doorbraak in 2005

In 2005 brak Rihanna door met haar debuutsingle Pon de Replay, dat afkomstig was van haar eerste album Music of the Sun. Vele hits volgden, waaronder Umbrella, Diamonds en We Found Love.