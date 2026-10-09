Travis Barker deelt gezondheidsupdate na ziekenhuisopname

Tekst: Sabine van der Spoel

Fans van Travis Barker maakten zich zorgen na beelden van de drummer vanuit het ziekenhuis. De drummer van Blink-182 moest onder het mes vanwege een beknelde zenuw in zijn elleboog, waardoor hij last had van een aanhoudend verdoofd gevoel.

De vijftigjarige muzikant liet dinsdag via Instagram Stories weten dat hij inmiddels is geopereerd aan zijn arm, hand en vingers. De klachten speelden al sinds een optreden vorige maand. Na onderzoek op maandag bleek een medische ingreep noodzakelijk.

Travis wil snel weer achter de drums zitten

De echtgenoot van realityster Kourtney Kardashian hoopt dat hij binnen enkele weken weer volledig kan spelen. ‘Ik wilde het zo snel mogelijk achter de rug hebben, zodat ik nog heel lang kan blijven spelen zoals ik speel’, schrijft hij bij een selfie vanuit zijn ziekenhuisbed. ‘Over een paar weken moet het weer goed zijn.’

Op de foto is ook Kourtney te zien, die naast haar man in de camera glimlacht. Travis maakt daar een grapje over: ‘Ik weet niet waarom mijn vrouw hier zo blij mee lijkt.’

Ook dochter Alabama komt langs in het ziekenhuis

De eerste ziekenhuisbeelden verschenen dinsdag op het Instagram-account van de drummer en leidden tot bezorgde reacties van fans. Op de foto’s was te zien dat Kourtney hem bijstond en dat ook zijn twintigjarige dochter Alabama bij hem op bezoek kwam.

Eerdere blessures en ziekenhuisopname

Het is niet de eerste keer dat Travis door gezondheidsproblemen tijdelijk wordt gehinderd in zijn werk als muzikant. In 2023 liep hij tijdens een repetitie met Blink-182 een ontwrichte ringvinger op, kort voordat de reünietournee van de band van start zou gaan. Ook toen was een medische ingreep nodig.

Een jaar eerder werd de drummer met spoed naar het ziekenhuis gebracht vanwege een levensbedreigende alvleesklierontsteking. Die ontsteking ontstond na een endoscopie.