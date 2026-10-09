Prins Harry openhartig over zware periode na vertrek uit Engeland: ‘Ik gleed af naar een depressie’

Tekst: Sabine van der Spoel

Prins Harry heeft verteld hoe hij na zijn vertrek uit het Verenigd Koninkrijk een mentale terugval kreeg. De hertog van Sussex kampte in Canada met een depressieve periode en sprak daarnaast over het verdriet dat hij jarenlang met zich meedroeg na het overlijden van zijn moeder, prinses Diana.

In een interview voor het online leerplatform MasterClass blikt Harry terug op zijn mentale gezondheid en zijn omgang met verlies. In gesprek met neurowetenschapper en hoogleraar Mary-Frances O’Connor vertelt hij onder meer over de periode waarin hij met Meghan en hun zoontje Archie naar Canada verhuisde. Ook legt hij uit hoe zijn kijk op rouw in de loop der jaren veranderde.

Kon niet zonder adrenaline

Na zijn verhuizing naar Canada in 2019 merkte Harry hoe zijn lichaam reageerde op het wegvallen van de stress die hij in het Verenigd Koninkrijk had ervaren. Binnen enkele dagen kreeg hij naar eigen zeggen een flinke terugslag. ‘Ik gleed eigenlijk ongeveer twee weken lang af naar een depressie en had het gevoel dat ik niet kon functioneren zonder adrenaline’, vertelt hij. De Sussexes verbleven destijds op Vancouver Island, voordat ze begin 2020 hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis neerlegden en uiteindelijk naar de Verenigde Staten verhuisden.

Jarenlang schuldgevoel na de dood van Diana

Ook het verlies van zijn moeder, die in 1997 om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Parijs, heeft een grote invloed gehad op Harry. Hij was twaalf jaar oud toen Diana overleed en vertelt dat hij bijna twintig jaar niet heeft gehuild om haar dood. Lange tijd voelde hij zich schuldig bij de gedachte dat hij zonder haar gelukkig zou kunnen zijn. ‘Ik had het gevoel dat ik verdrietig moest zijn en emotioneel afgestompt moest blijven om haar te bewijzen dat ik haar miste’, legt hij uit. In zijn twintiger jaren diende hij twee keer in Afghanistan bij het Britse leger, in de hoop zijn gevoelens te kunnen ontlopen.

Een herinnering hielp hem zijn verdriet toe te laten

Prins Harry vertelt ook dat hij op een gegeven moment de lach van zijn moeder niet meer voor de geest kon halen. Een therapeut stelde voor om haar parfum te gebruiken. Dat hielp hem naar eigen zeggen om emoties toe te laten die hij lange tijd had weggestopt. Uiteindelijk kwam hij tot het inzicht dat zijn moeder vooral wilde dat hij gelukkig was. Hoogleraar O’Connor legt in het gesprek uit dat het brein een overleden dierbare aanvankelijk als vermist kan blijven ervaren, waardoor iemand blijft verwachten dat die persoon terugkomt.

Diana’s nalatenschap voortzetten

Tegenwoordig haalt Harry betekenis uit het liefdadigheidswerk waarmee hij de nalatenschap van zijn moeder levend wil houden. ‘Alles wat ik doe en alle energie die ik ergens in steek, doe ik in de hoop dat mijn moeder trots op me zal zijn’, vertelt hij. Hij ziet bovendien overeenkomsten tussen zijn eigen werkzaamheden en het werk waarvoor Diana zich inzette. Volgens Harry betekent rouwen ook dat je de persoon die je bent verloren, gedurende je leven met je meedraagt. Die gedachte geeft hem naar eigen zeggen energie voor het werk dat hij doet. Het interview werd uitgebracht in aanloop naar World Mental Health Day op tien oktober.