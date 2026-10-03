Waarom prins Harry en Andrew nog steeds kans maken op de Britse troon

Tekst: Ruth Smeets

William, de prins van Wales, is de eerste in de rij om koning Charles III op te volgen. Daarna komen zijn kinderen: prins George, prinses Charlotte en prins Louis. Maar verderop in diezelfde lijn staan ook prins Harry en voormalig prins Andrew. Waarom is dat zo, terwijl Harry geen werkend lid meer is van de koninklijke familie en Andrew zijn titels kwijtraakte?

De Britse troonopvolging werkt volgens vaste regels. Niet iemands populariteit, rol binnen de familie of publieke positie bepaalt de plek op de lijst, maar geboortevolgorde en wetgeving. Daardoor kan de volgorde veranderen door geboortes en overlijdens, maar verdwijnen mensen er niet zomaar uit.

De eerste plekken

De huidige lijn begint bij prins William. Zijn oudste zoon prins George staat tweede, gevolgd door prinses Charlotte en prins Louis. Williams broer prins Harry volgt daarna op de vijfde plaats. Zijn kinderen prins Archie en prinses Lilibet staan achter hem, op plek zes en zeven. Meghan Markle komt niet in de lijst voor, omdat zij niet in de koninklijke familie is geboren.

Waarom prins Harry blijft staan

Dat prins Harry geen werkend lid meer is van de Britse koninklijke familie, verandert niets aan zijn plek in de lijn van troonopvolging. Die plek heeft hij namelijk door zijn geboorte. De lijn is historisch gebaseerd op de Act of Settlement uit 1701 en wordt geregeld via wetgeving. Iemand uit de opvolging halen kan daarom niet met één besluit van de koning of de familie. Daarvoor is nieuwe wetgeving nodig, en ook instemming van de landen binnen het Gemenebest die dezelfde monarch als staatshoofd hebben.

Ook Andrew staat er nog in

Hetzelfde geldt voor voormalig prins Andrew. Ook hij staat als broer van de huidige koning Charles nog in de lijn, ondanks dat hij geen actieve rol meer heeft binnen de koninklijke familie en zijn positie omstreden is. Achter hem komen zijn dochter prinses Beatrice en haar dochters Sienna en Athena Mapelli Mozzi. Daarna volgen de andere dochter van Andrew, prinses Eugenie, en haar kinderen August, Ernest en Adelaide. Door de geboorte van een nieuw koninklijk familielid schuiven anderen automatisch een plek op. Zo zakten onder meer prins Edward, prinses Anne en hun nakomelingen op de lijst.

De regels veranderden pas later

De lijst laat ook zien hoe oude regels nog steeds doorwerken. Prinses Anne is het tweede kind van wijlen koningin Elizabeth II, maar staat achter haar jongere broers Andrew en prins Edward. Dat komt doordat zoons vroeger voorrang kregen op dochters. Met de Succession to the Crown Act 2013 veranderde dat voor kinderen die na 28 oktober 2011 zijn geboren. Sindsdien telt de volgorde van geboorte, niet het geslacht. Daarom bleef prinses Charlotte vóór haar jongere broer prins Louis staan toen hij in 2018 werd geboren. Ook werd afgeschaft dat iemand uit de lijn verdwijnt door te trouwen met een rooms-katholieke partner. Die aanpassing paste bij het idee dat sommige oude bepalingen ‘niet meer logisch zijn.’