De slimste mens hervat seizoen met eerbetoon aan Paulien Cornelisse

Tekst: Ruth Smeets

De slimste mens is donderdagavond weer te zien op NPO 1. Presentator Herman van der Zandt begint de uitzending met woorden over Paulien Cornelisse, die woensdag op 50-jarige leeftijd is overleden aan kanker.

Paulien Cornelisse was sinds 2025 jurylid in de kennisquiz. Na haar overlijden besloot KRO-NCRV de aflevering van woensdag niet uit te zenden. De omroep meldt dat de rest van het seizoen, dat al eerder was opgenomen, in overleg met haar familie alsnog wordt uitgezonden.

Uitzending begint met moment voor Paulien Cornelisse

Aan het begin van de aflevering staat Herman stil bij het overlijden van Paulien. Daarover laat KRO-NCRV weten: ‘Vanavond worden de uitzendingen van De slimste mens hervat en zal Herman stilstaan bij het overlijden van Paulien. Morgen is een dubbele aflevering te zien.’ Vrijdag volgen dus twee afleveringen achter elkaar.

Rest van seizoen wordt uitgezonden

Ook de overige afleveringen blijven op de planning staan. ‘Dat besluit is in overleg met de familie van Paulien genomen’, aldus de omroep. De uitzending van woensdag kwam te vervallen uit piëteit. In plaats daarvan werd op NPO 1 een registratie van Paulien’s voorstelling Maar ondertussen uitgezonden, waarmee ze in 2014 werd genomineerd voor een Poelifinario.

Openhartig over chemotherapie

Paulien vertelde aan het begin van het seizoen dat ze chemotherapie had gehad tussen de opnames van twee seizoenen in. Daardoor was ze haar haar kwijtgeraakt. Ze legde uit dat ze daarom in de afleveringen steeds iets op haar hoofd droeg. Dat omschreef ze zelf als een ‘mutsje of een petje of een hoedje’. ‘Het voelt niet helemaal als mezelf, maar van alle mogelijke opties is het nu de beste’, vertelde ze. ‘Een pruik wilde ik absoluut niet.’

Herman van der Zandt reageert verdrietig

Herman reageerde woensdag aangeslagen op het overlijden van Paulien. ‘Ik ben ongelooflijk verdrietig. Paulien was lief, grappig en ook, zelfs tussen behandelingen in, geweldig energiek. Altijd positief en vol met plannen en verhalen’, liet de presentator weten. Op haar website is inmiddels een condoleanceregister geopend, waar mensen schrijven over haar werk als cabaretier, schrijver en taalliefhebber.