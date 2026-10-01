Déze BN’ers gaan mantelzorgen in nieuw tv-programma

Tekst: Ruth Smeets

In het nieuwe MAX-programma Zorg uit Handen nemen vijf bekende Nederlanders tijdelijk de zorg over van mantelzorgers. Wendy van Dijk, Martijn Fischer, Roué Verveer, Nikkie de Jager en Janny van der Heijden draaien ieder een paar dagen mee in een gezin waar de zorg voor een dierbare centraal staat.

Zo ontdekken zij wat het betekent om dagelijks klaar te staan voor een partner, kind of ouder. De mantelzorgers krijgen in die periode juist de kans om afstand te nemen van hun vaste zorgtaken en even tijd voor zichzelf te hebben, terwijl de BN’ers het mantelzorgen overnemen.

Bekende Nederlanders stappen in het dagelijks leven

In Zorg uit Handen nemen de BN’ers niet alleen een kijkje bij mantelzorgers thuis, maar nemen zij ook daadwerkelijk taken van hen over. Ze helpen mee met de dagelijkse zorg, het huishouden en alles wat nodig is om het gezin draaiende te houden. Het programma laat zien hoeveel er op de schouders van mantelzorgers terechtkomt. In Nederland zorgen ruim 5,5 miljoen mensen voor een partner, ouder, kind, familielid of andere naaste. Vaak doen zij dat met veel liefde, maar ook met weinig ruimte om zelf op adem te komen.

Wendy van Dijk neemt taken van Claudia over

De eerste aflevering staat in het teken van Wendy van Dijk. Wendy komt terecht bij Claudia, die mantelzorger is voor haar man Danny. Hij leeft met de ziekte van Parkinson. Claudia zorgt voor Danny, hun kinderen en werkt daarnaast parttime. Voor haar is de zorg een vast onderdeel van elke dag. Terwijl Wendy het gezin leert kennen en de zorgtaken op zich neemt, krijgt Claudia de mogelijkheid om naar Barcelona te gaan en even los te komen van haar dagelijkse verantwoordelijkheden.

Mantelzorgers krijgen ruimte voor zichzelf

Voor de deelnemers betekent de komst van de BN’ers dat zij de zorg tijdelijk kunnen overdragen. Dat geeft hen de kans om uit hun vertrouwde routine te stappen en te ervaren hoe het is om de verantwoordelijkheid even aan iemand anders te geven. Na de eerste aflevering met Wendy volgen afleveringen met Martijn Fischer, Nikkie de Jager, Janny van der Heijden en Roué Verveer. Die zijn te zien op de zondagen daarna.

Programma rond de Dag van de Mantelzorg

Zorg uit Handen begint vlak voor de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Het programma bestaat uit vijf afleveringen en is gemaakt door I Care Producties en Omroep MAX, in samenwerking met MantelzorgNL. Met de reeks besteedt MAX aandacht aan mensen die dag en nacht voor een ander klaarstaan. Zorg uit Handen laat zien hoe intensief mantelzorg kan zijn, maar ook wat het betekent als iemand die zorg heel even overneemt. Zorg uit Handen is vanaf zondag 8 november te zien bij MAX op NPO 1. De eerste aflevering wordt uitgezonden om 21.35 uur.