Pete Davidson neemt het op voor Ariana Grande na kritiek over uiterlijk: ‘Het is niet oké’

Tekst: Ruth Smeets

Pete Davidson vindt het naar dat Ariana Grande de afgelopen maanden veel opmerkingen over haar uiterlijk heeft gekregen. Op sociale media spreken mensen al langer hun zorgen uit over hoe de zangeres eruitziet.

De komiek, die in 2018 kort verloofd was met Ariana Grande, reageert in gesprek met Variety op de kritiek. Volgens Pete Davidson kan Ariana Grande veel hebben, maar vindt hij het niet normaal dat er zo veel over haar lichaam wordt gezegd.

Pete Davidson keurt opmerkingen af

‘Ik vind het helemaal niks. Het is niet oké’, zegt Pete. De komiek omschrijft Ariana als ‘een heel sterk persoon’ en denkt dat ze weet hoe ze met dit soort aandacht moet omgaan. ‘Ze weet wel hoe ze hiermee om moet gaan. Ze maakt dit niet voor het eerst mee. Het komt dus wel goed met haar, maar ik vind het klote.’

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Ariana liet begin augustus weten dat ze na haar tour voorlopig een stap terugdoet uit de openbaarheid. Kort daarna maakte de zangeres duidelijk dat die keuze niet is ingegeven door de reacties op haar uiterlijk of gezondheid. ‘Ik hoorde dat mijn fans zich zorgen maakten dat negativiteit de boel voor mij verpestte, maar dat is absoluut niet het geval’, zei ze. ‘Meerdere dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Ja, grenzen moeten worden gesteld én mensen hebben soms een pauze nodig.’

Verstandhouding is goed

Pete zegt dat hij en Ariana niet meer regelmatig contact hebben, maar dat er geen kwaad bloed is. ‘We appen elkaar niet of zo, maar we zijn oké’, aldus de komiek. Ook sprak hij warme woorden over zijn ex. Zo noemde hij haar ‘fuckin’ cool, ongelofelijk getalenteerd en een geweldige meid’.

Relatie duurde kort

Pete en Ariana kregen in 2018 een relatie en verloofden zich al snel. Enkele maanden later gingen de twee weer uit elkaar. Niet lang daarna bracht Ariana het nummer Thank U, Next uit, waarin ze ook naar Pete verwijst. In het nummer zingt ze: ‘En voor Pete ben ik zo dankbaar.’ De komiek promoot momenteel zijn nieuwe film How to Rob a Bank.