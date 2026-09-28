Kees Tol moet na negen jaar stoppen als presentator bij VT Wonen: ‘Niet mijn keuze’

Tekst: Ruth Smeets

Kees Tol neemt afscheid van VT Wonen: weer verliefd op je huis. De presentator moet na bijna negen jaar plaatsmaken bij het SBS 6-programma, omdat de makers een nieuwe koers willen varen.

Dat nieuws deelt de 44-jarige Volendammer zelf op Instagram. Hoewel Kees Tol begrip heeft voor de wens om het programma te vernieuwen, was hij zelf liever doorgegaan. Voorlopig is hij nog wel in elf afleveringen te zien.

Niet zijn eigen keuze

‘Ik val maar gelijk eventjes met de deur in huis. Na bijna negen jaar ga ik stoppen met presenteren van VT Wonen: weer verliefd op je huis bij SBS 6’, vertelt Kees in zijn video. Volgens hem willen Talpa, SBS en het merk VT Wonen ‘een nieuwe frisse wind door het programma willen laten waaien’.

Dat zo’n langlopend programma soms aan verandering toe is, begrijpt hij naar eigen zeggen goed. ‘Ik snap dat als tv-maker. Als je het programma al zo lang maakt en je produceert twintig afleveringen per jaar, dan ben je toe aan vernieuwing.’ Toch raakt die keuze hem persoonlijk, omdat hij daardoor zijn plek moet afstaan. ‘Ik moet mijn presentatiestokje helaas overdragen aan een van mijn collega’s. Wie dat gaat zijn? Ik heb echt geen flauw idee. Het is ook niet mijn eigen keuze geweest. Ik moet ermee dealen.’

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Nog één seizoen

Kees verdwijnt niet per direct van de buis. De komende maanden zijn er nog elf afleveringen met hem als presentator te zien. Daarna zit zijn periode bij VT Wonen: weer verliefd op je huis erop. Wat zijn volgende stap wordt, is nog niet bekend. De presentator probeert daar positief naar te kijken. ‘Gaat er ergens een deur dicht, dan vliegt er ergens anders wel weer een deur open. En ik ga ervan uit dat dat bij mij ook het geval is’, zegt hij.

Dankbaar voor de seizoenen

SBS bevestigt dat Kees na dit seizoen stopt bij het woonprogramma. Een woordvoerder laat weten: ‘Het klopt dat Kees na dit seizoen niet meer verbonden zal zijn aan het programma. We zijn Kees dankbaar voor de vele seizoenen waarin hij het programma heeft gepresenteerd en er altijd zijn eigen draai aan heeft gegeven. We kijken uit naar een nieuwe samenwerking met Kees in de toekomst. Volgend seizoen wordt VT Wonen vernieuwd, zowel inhoudelijk als qua presentatie.’

Eerder deze zomer maakte Kees al een uitstapje naar RTL 4. Daar presenteerde hij samen met Eddy Zoey en Vivienne van den Assem het programma Nederland met vakantie. Ook was hij jarenlang samen met Nick Schilder en Simon Keizer op televisie te zien.