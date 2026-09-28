Concert Shakira zaterdag gratis vanuit huis te volgen via een livestream

Tekst: Ruth Smeets

Goed nieuws voor wie altijd al een concert van Shakira wilde bijwonen. Het optreden van de zangeres in Madrid van komende zaterdag is wereldwijd gratis via een livestream te volgen. De show maakt deel uit van het Europese slotstuk van de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

De livestream van het concert van Shakira begint om 20.45 uur lokale tijd in Spanje. De show is te zien via de apps van Amazon Music en Prime Video, de Amazon Music-app op Fire TV en het Amazon Music-kanaal op Twitch. Een abonnement is niet nodig om de show te bekijken.

Wereldwijd meekijken

Met het evenement krijgen fans over de hele wereld toegang tot het concert van 3 oktober. Het is de eerste keer dat een volledig concert van Shakira wereldwijd live wordt gestreamd. De show vindt plaats tijdens haar residency in Madrid, die op 18 september begon en tot en met 11 oktober loopt.

Tekst gaat verder onder de video.

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Trots op tournee

Shakira zegt dat de tournee haar verwachtingen heeft overtroffen. ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour is zoveel meer geworden dan ik me ooit had kunnen voorstellen en ik ben er zo trots op,’ aldus de Colombiaanse zangeres. ‘Ik vind het geweldig dat ik dit nog verder kan uitbouwen door deze bijzondere avond samen met Amazon Music te delen met fans over de hele wereld.’

Twaalf shows in Madrid

De 49-jarige zangeres geeft in totaal twaalf optredens in de Spaanse hoofdstad. Volgens de organisatie worden daarbij ruim 600.000 bezoekers verwacht. De concertreeks markeert haar terugkeer op Spaanse podia na acht jaar. Tevens is het het afsluitende hoofdstuk van de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Ook steun aan stichting

De samenwerking tussen Shakira en Amazon Music krijgt ook een maatschappelijk vervolg. Via een samenwerking met Amazon Web Services en Laboratoria wordt haar Pies Descalzos Foundation gesteund met gratis trainingen in kunstmatige intelligentie en cloud computing. Het initiatief begint in Colombia en moet in 2028 één miljoen vrouwen in Latijns-Amerika hebben bereikt.