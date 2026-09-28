Jutta Leerdam zet villa in Heerenveen te koop voor dít bedrag

Tekst: Ruth Smeets

Jutta Leerdam lijkt een nieuwe stap te zetten in haar leven. De topschaatsster heeft haar vrijstaande villa in Heerenveen namelijk te koop gezet.

De woning ligt op loopafstand van schaatstempel Thialf en verscheen onlangs op de markt, zo blijkt uit gegevens van het Kadaster. Jutta Leerdam brengt de laatste tijd veel door met haar verloofde Jake Paul in Puerto Rico en de Verenigde Staten. Daardoor rijst de vraag of ze haar leven in Nederland steeds verder achter zich laat.

Villa voor ruim een miljoen te koop

Jutta kocht de villa in 2022 voor ongeveer 656.000 euro. Inmiddels staat het huis te koop voor 1.069.000 euro. Wordt de woning voor dat bedrag verkocht, dan zou dat een mogelijke winst van 413.000 euro betekenen. Op de woning werd destijds een hypotheek van 800.000 euro gevestigd. Als Jutta dat volledige bedrag heeft gebruikt, kan de winst op basis van de huidige vraagprijs uitkomen op 269.000 euro.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Luxe woning op bijzondere plek

De villa staat op een golfresort en heeft een achtertuin die direct aan het water grenst. Ook is er een eigen aanlegsteigertje. De woning heeft een woonoppervlakte van 175 vierkante meter en staat op een perceel van 676 vierkante meter. Binnen zijn zes kamers te vinden, waaronder vier slaapkamers en een stijlvolle badkamer. De ruimtes zijn verdeeld over twee woonlagen en een vliering. De villa werd in 2022 stevig aangepakt en kreeg een moderne, duurzame uitstraling.

Duurzaam en comfortabel wonen

Opvallend in het huis zijn onder meer de eikenhouten vloer in Hongaarse punt, de luxe designkeuken met kookeiland en de op maat gemaakte inloopkast. De woning is bovendien gasloos en beschikt over een warmtepomp en vloerverwarming. Ook op het gebied van energie en veiligheid is de villa goed uitgerust. Het huis heeft energielabel A++, vijftien zonnepanelen, een alarmsysteem, camerabeveiliging en veiligheidsdeuren. Buiten ligt een aangelegde tuin met veel privacy, meerdere terrassen en uitzicht over het water.

Toekomst steeds meer in Amerika

Voor Jutta was de locatie lange tijd ideaal, omdat Thialf op loopafstand ligt. Toch lijkt haar leven momenteel vooral in het teken te staan van haar toekomst met Jake. Het stel verblijft geregeld in Amerika, onder meer op de Paul Family Ranch in Georgia. Eerder liet Jutta weten komend seizoen niet op het ijs te verschijnen. Helemaal afscheid nemen van het schaatsen doet ze voorlopig niet. ‘Ik heb een obsessie gehad met schaatsen. Het is een groot deel van wie ik ben. Het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen.’ Ook hun bruiloft en kinderwens kwamen eerder ter sprake in een Q&A. Het stel vertelde dat de bruiloft volgend jaar moet plaatsvinden. Kinderen krijgen heeft volgens hen ‘geen haast’, omdat Jutta zeker wil weten dat ieder kind de aandacht krijgt die het verdient.

Bekijk hier beelden van de villa.