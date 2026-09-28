Dít zijn de deelnemers van het nieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje

Tekst: Ruth Smeets

Onder meer Katja Schuurman en Giel Beelen doen mee aan het nieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje. De elfde reeks van het fotografieprogramma is vanaf dinsdag 17 november te zien op RTL 4 en kan ook via Videoland worden bekeken.

In Het Perfecte Plaatje nemen bekende Nederlanders het tegen elkaar op met uiteenlopende fotografieopdrachten. Na elke opdracht beoordeelt de jury hun werk. Elke aflevering moet één kandidaat het programma verlaten, totdat er uiteindelijk een winnaar overblijft.

Bekende deelnemers aan Het perfecte plaatje

Ook journalist Merel Ek, oud-schaatser Michel Mulder, realityster Tamara Elbaz, tv-kok London Loy en acteur Guido Spek zijn van de partij. Daarnaast doen Duncan Tromp, Mischa Blok, Mark Schaaf, Lizzy van der Ligt en Ajouad El Miloudi mee.

Vertrouwde gezichten

Tijl Beckand keert terug als presentator van Het Perfecte Plaatje. William Rutten en Cynthia Boll nemen opnieuw plaats in de jury en beoordelen de foto’s van de deelnemers. Vorig seizoen ging acteur Lykele Muus er met de winst vandoor.

Op pad met de camera

De kandidaten krijgen opnieuw opvallende opdrachten voorgeschoteld. Zo fotograferen zij K3 tijdens een optreden in Ahoy, leggen ze het NK Tijdrijden vast en maken ze beelden voor contactadvertenties van asielhonden. De nieuwe reeks van het programma is vanaf 17 november te zien bij RTL en op Videoland.

Meer RTL-nieuws

RTL maakte ook de startdata van andere programma’s bekend. The Voice Kids begint vrijdag 13 november op RTL 4, terwijl De Frogers vanaf donderdag 12 november te zien is op RTL 5.