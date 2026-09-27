Charles Spencer openhartig over bezoek van prins Harry, Meghan Markle en de kinderen

Tekst: Ruth Smeets

Charles Spencer heeft openhartig verteld over het verblijf van prins Harry en Meghan Markle op Althorp House. De hertog en hertogin van Sussex waren daar afgelopen zomer met hun kinderen Archie en Lilibet.

Voor Charles Spencer was het bezoek bijzonder, maar ook verdrietig. Toen hij de kinderen over het familielandgoed zag rennen, moest hij denken aan zijn zus prinses Diana. Zij heeft nooit kunnen meemaken hoe het zou zijn om grootmoeder te worden.

Archie en Lilibet speelden op Althorp

Tijdens een optreden in het Britse programma Lorraine vertelde Charles Spencer over het bezoek van prins Harry en zijn gezin. ‘Harry kwam in de zomer met zijn familie logeren, en dat was heel fijn,’ zei hij. Toch raakte het moment hem ook zichtbaar. ‘Maar als ik ernaar kijk, weet je, het is zo verdrietig. Ik zag die twee kleine kinderen rondrennen, en het verdriet van het niet hebben… Kun je je voorstellen wat voor geweldige grootmoeder Diana zou zijn geweest? Ze zou hen rotverwend hebben,’ zei hij.

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Prins Harry was op de hoogte van het boek

De broer van Diana sprak ook over zijn nieuwe memoir Swan Song: Diana, My Sister. Hij vertelde aan PEOPLE dat hij prins Harry, prins William en zijn zussen Lady Sarah en Lady Jane allemaal op precies hetzelfde moment over het boek informeerde. Volgens Charles Spencer reageerde prins Harry goed op het nieuws. ‘Ik kan zeggen dat Harry er helemaal oké mee is,’ vertelde hij.

Wel vroeg prins Harry zich af of er niets ongemakkelijks over hem in het boek zou staan. ‘Hij zei: ik hoop dat er niets gênants over mij in staat,’ zei Charles Spencer. ‘Ik zei: ‘Dat is niet zo.’ ’ Volgens de schrijver komen prins Harry en prins William wel in het boek voor, maar vooral als twee jongens die een uitzonderlijke moeder hadden. Hij benadrukte dat hij hun privacy niet schendt.

Kritiek op het boek raakt hem niet

Charles Spencer noemt het boek een ‘pure viering’ van het leven en de nalatenschap van prinses Diana. In Lorraine zei hij dat hij volledig achter het boek blijft staan, ondanks de kritiek die hij heeft gekregen. Daarbij krijgt hij veel steun van zijn vrouw, professor Cat Spencer.

‘Het heeft me totaal niet van mijn stuk gebracht. Ik ben getrouwd met een geweldige vrouw; ze is Noors en heel direct,’ vertelde Charles Spencer. ‘En elke keer als we weer horen van een enorme golf van kritiek, zegt ze gewoon: ‘Jij hebt gelijk, zij hebben ongelijk, en Diana zou trots zijn.’ En dat is het.’

Fout wordt aangepast in tweede druk

Een deel van de kritiek kwam van journalist Piers Morgan, die op maandag 21 september dreigde met juridische stappen vanwege vermeende ‘aantoonbare leugens’ over hem in het boek. Charles Spencer heeft daarvoor inmiddels excuses aangeboden, maar blijft wel bij zijn herinnering aan hun telefoongesprek kort na Diana’s overlijden.

Toen presentatrice Lorraine Kelly hem naar de beschuldigingen vroeg, reageerde Charles Spencer: ‘Ik erken graag dat ik een kleine fout heb gemaakt, en ik heb mijn excuses aangeboden. Het wordt rechtgezet in de tweede druk. Maar dat is het.’ Ook verdedigde hij de passages over koning Charles. ‘Ik was er helemaal niet op uit om een aanvalsstuk over de koning te schrijven. De stukken die in het boek zijn opgenomen, staan volledig in de juiste context,’ zei hij.