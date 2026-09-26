Prinses Diana kreeg déze pijnlijke bekentenis vlak voor haar bruiloft

Tekst: Ruth Smeets

Bijna dertig jaar na de dood van prinses Diana werpt haar broer Charles Spencer in zijn boek Swan Song: Diana, My Sister opnieuw licht op haar ongelukkige huwelijk met prins Charles.

De meest opvallende passage draait om de periode vlak voor hun sprookjeshuwelijk in 1981. Volgens haar broer kreeg prinses Diana toen een bekentenis te horen die haar diep raakte: haar aanstaande echtgenoot zou haar hebben gezegd dat hij graag met haar trouwde, maar niet verliefd op haar was.

Bekentenis vlak voor de bruiloft

Charles Spencer beschrijft hoe Diana op de ochtend van haar huwelijk vermoeid en verdrietig oogde, ondanks haar indrukwekkende bruidsjurk en make-up. Pas later hoorde hij volgens eigen zeggen wat er achter die droefheid zat. Diana zou aan een goede vriendin hebben verteld dat de toenmalige prins Charles haar de dag vóór de bruiloft had gezegd dat zij moest weten dat hij ‘heel blij was met haar te trouwen, maar niet echt verliefd op haar was’. Volgens haar broer moest Diana die klap verwerken terwijl ze ook het gevoel had dat het hart van de prins bij iemand anders lag.

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Prinses Diana wilde niet verder

In Swan Song schrijft Charles Spencer dat prinses Diana op een later moment tijdens een lunch tegen hem zei dat haar huwelijk voorbij was. Hij reageerde voorzichtig en waarschuwde haar dat het publiek haar misschien niet zou vergeven, omdat mensen in een sprookje geloofden en haar ten onrechte konden verwijten dat zij dat beeld kapotmaakte. Prinses Diana antwoordde daarop: ‘Maar, Carlos, mijn man is verliefd op zijn valet.’ Charles Spencer schrijft dat hij niet vroeg wie zij bedoelde en waarom zij dat dacht. Voor hem was vooral duidelijk dat het einde van haar huwelijk, en van haar dromen, was aangebroken.

Een titel die te laat kwam

Na de scheiding verloor prinses Diana haar koninklijke titel, iets wat haar volgens Charles zwaar kwetste. Hij schrijft dat konigin Elizabeth na Diana’s uitvaart aanbood om de titel alsnog te herstellen, maar dat hij dat voorstel afwees. Charles Spencer dacht dat Diana het als een troostprijs zou hebben gezien. Hij vatte zijn gevoel later samen met de woorden: ‘De titel had nooit tijdens haar leven mogen worden afgenomen, dan was het niet nodig geweest om die haar in de dood alsnog aan te bieden.’

Druk van de pers en zorgen om prins Harry

Charles Spencer gaat in zijn boek ook in op de psychische druk die hij en Diana volgens hem door de pers ervoeren. Hij schrijft dat hij na harde aanvallen van tabloids soms dacht aan zelfdoding en dat Diana volgens hem ook zulke donkere momenten kende. Over haar schrijft hij: ‘Haar liefde voor haar zoons hield haar tegen om verder te gaan.’ Na Diana’s dood maakte Charles Spencer zich vooral zorgen om prins Harry. Tijdens de treinreis naar Althorp na de uitvaart zag hij volgens eigen zeggen te weinig steun voor de jonge prins, die ‘zo vreselijk alleen leek in zijn wanhoop en kwelling’.