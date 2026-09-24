Prinses Laurentien hanteerde een strenge opvoeding: ‘Geen thee en koekjes, wel veel vertrouwen’

Tekst: Ruth Smeets

Geen ‘standaard thee met koekjes’ zodra de kinderen uit school kwamen, wel vertrouwen: zo groeiden gravin Eloise, graaf Claus-Casimir en gravin Leonore op bij prinses Laurentien en prins Constantijn.

Prinses Laurentien en prins Constantijn zijn de ouders van Eloise (24), Claus-Casimir (22) en Leonore (20). Hun drie kinderen wonen inmiddels niet meer thuis en bouwen ieder op hun eigen manier aan hun toekomst. Eloise is bekend als gravinfluencer en zet zich daarnaast in voor My Lima Lima, het sociale modeconcept dat zij samen met haar moeder vormgaf. Claus-Casimir studeert in Londen en Leonore lijkt haar weg te hebben gevonden in Leiden, waar zij onlangs met een team meezwom in de Leidse Rapenburg.

Opvoeden op gevoel

Laurentien vertelt in LINDA. dat ze haar rol als moeder vooral op gevoel invulde. ‘Heel intuïtief, ieder kind heeft iets anders nodig. Maar mijn man en ik geven ook onze gedeelde normen en waarden door, wij zijn in eenzelfde soort gezin opgevoed.’ Zij en prins Constantijn namen uit hun eigen jeugd mee dat een gezin liefdevol kan zijn, maar tegelijk duidelijke grenzen kan hebben. Thuis werd veel besproken, ook grotere thema’s als politiek en de samenleving. Het uit huis gaan van een kind ziet prinses Laurentien dan ook niet als een plots moment van loslaten. Volgens haar begint dat al zodra een kind wordt geboren.

Een kaart als teken van liefde

Toen Eloise, Claus-Casimir en Leonore klein waren, reisde prinses Laurentien regelmatig voor Unesco. Voor vertrek had ze een bijzonder ritueel: ze printte drie wereldkaarten uit en tekende daarop waar zij naartoe ging en waar haar kinderen waren. ‘Ik schreef er voor ieder kind ook op hoeveel ik van ze hield. Vervolgens legde ik die kaarten op hun bedden voordat ik vertrok.’ Zo konden de kinderen zien waar hun moeder was, en wist prinses Laurentien dat ze hen iets tastbaars had achtergelaten.

Geen doorsnee gezinsleven

Gravin Eloise bewaart warme herinneringen aan haar opvoeding, zo vertelt ze aan LINDA. ‘Alleen maar positief. Het was inderdaad streng op normen en waarden, maar ook heel liefdevol en empathisch.’ Omdat haar ouders veel werkten, was het thuis niet altijd een klassiek gezinsplaatje. ‘Niet het standaard huisje-boompje-beestje waar na schooltijd de thee en koekjes klaarstonden. Maar juist vrij, en met veel vertrouwen in ons.’ Op sociale media noemt gravin Eloise haar moeder haar grootste rolmodel en schrijft ze dat het dubbelinterview over hun band veel voor haar betekende.

Moeder en dochter als team

De band tussen prinses Laurentien en gravin Eloise komt ook terug in hun samenwerking rond My Lima Lima. Het idee ontstond bij Laurentien en werd door Eloise verder uitgewerkt. Via de verkoop van gedoneerde kleding en accessoires halen ze geld op voor goede doelen. ‘Het idee voor My Lima Lima ontstond dankzij een wake-upcall tijdens mijn werk met mensen voor wie een kleine bijdrage een groot verschil kan maken voor hun dagelijks bestaan en perspectief,’ aldus prinses Laurentien. Zij is nog altijd voorzitter van de stichting achter het fonds.