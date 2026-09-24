Oprah Winfrey komt naar Nederland: dít kost een kaartje voor haar optreden in Rotterdam

Tekst: Ruth Smeets

Oprah Winfrey reist volgend jaar af naar Nederland. De Amerikaanse presentatrice en mediamagnaat is op vrijdag 24 september 2027 te gast als spreker bij Business Forum in Rotterdam Ahoy.

Het evenement draait volgend jaar om het thema Reinvent (opnieuw uitvinden). Daarmee staat verandering centraal: van de wereld om ons heen tot organisaties en persoonlijk leiderschap. Behalve Oprah Winfrey zijn ook Coolblue-oprichter Pieter Zwart, digitaal antropoloog Rahaf Harfoush en Nobelprijswinnaar Philippe Aghion onderdeel van het programma.

Grote naam voor Business Forum

Met Oprah Winfrey haalt Business Forum een internationale publiekstrekker naar Rotterdam. De organisatie maakte haar komst donderdag bekend. Op LinkedIn reageert de organisator enthousiast: ‘Hier was ik achter de schermen al zooooo lang mee bezig en nu mag ik het aan IEDEREEN vertellen!’ Oprah zal tijdens het evenement ingaan op haar ervaringen met vernieuwing, leiderschap, eigenaarschap en impact.

Tekst gaat verder onder de video.

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Business Forum werd de afgelopen jaren georganiseerd in Amsterdam, maar krijgt in 2027 een nieuwe locatie. De komende editie vindt plaats in Rotterdam Ahoy en gaat verder onder de naam Business Forum 2027. Het evenement is bedoeld voor leiders, ondernemers en professionals die zich willen verdiepen in leiderschap, ondernemerschap en verandering.

Reinvent als rode draad

De editie van 2027 staat volledig in het teken van opnieuw uitvinden. De centrale vraag is hoe mensen en organisaties kunnen veranderen voordat omstandigheden hen daartoe dwingen. Het programma behandelt die vraag op verschillende niveaus, met onderdelen als The World Reinvented, Reinvent Your Company en Reinvent Yourself.

Zóveel kosten kaarten voor Oprah Winfrey

Pieter Zwart spreekt tijdens de bijeenkomst over het blijven aanscherpen van een organisatie, Rahaf Harfoush over de invloed van generatieve AI en technologische versnelling, en Philippe Aghion over innovatie en creative destruction. De organisatie maakt later nog meer namen bekend. Wie deze bekende namen en Oprah Winfrey wil zien, moet daarvoor diep in de buidel tasten. Kaarten kosten tussen de 995 en 1495 euro.