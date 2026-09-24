Klaasje Meijer mysterieus over mogelijke terugkeer naar K3

Tekst: Ruth Smeets

Klaasje Meijer houdt voorlopig voor zich of zij binnenkort opnieuw tijdelijk bij K3 te zien is. De zangeres nam afgelopen zomer de plek in van Marthe De Pillecyn, maar wil niet bevestigen of ze ook Hanne Verbruggen tijdens haar zwangerschapsverlof zal vervangen.

Wie Hanne tijdelijk opvolgt, wordt op 20 oktober bekendgemaakt. Voor Klaasje zit haar huidige periode bij K3 er bijna op: zondag staat ze nog één keer als derde K3-lid op het podium tijdens Curiosity Festival in Wetteren.

Nog geen duidelijkheid over Hanne

Op de vraag of Klaasje opnieuw invalt bij K3, blijft ze terughoudend. ‘Daar gaan we geen uitspraken over doen’, zegt ze tegen HLN. Over haar terugkeer van de afgelopen maanden is ze wel open. ‘Ik heb er ontzettend van genoten, maar ik ben ook heel blij als ik straks eventjes vakantie heb’, vertelt ze.

Tekst gaat verder onder de video.

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Afscheid na drukke zomer

Het optreden in Wetteren wordt voorlopig haar laatste als onderdeel van K3. Dat moment beleefde Klaasje eerder al in 2021, toen ze de groep verliet, maar deze zomer kwam daar onverwacht nog een nieuw hoofdstuk bij. ‘Ik heb er enorm van genoten om even terug te zijn, maar ik kijk toch ook erg uit naar vakantie’, zegt ze.

Eerste boek verschijnt dit najaar

Klaasje richt zich inmiddels ook op andere projecten. Zo heeft ze haar eerste boek geschreven, over slapen in combinatie met ouderschap. Ze noemt het onderwerp zelf ‘super interessant’. Mama wil slapen komt dit najaar uit.

Nieuwe invalbeurt lijkt niet vanzelfsprekend

Tussen 2015 en 2021 maakte Klaasje deel uit van K3. Daarna werd ze opgevolgd door Julia Boschman, die nog altijd bij de groep hoort. Omdat Klaasje eerder aangaf weinig zin te hebben om opnieuw andere songteksten te leren, lijkt een nieuwe tijdelijke terugkeer niet voor de hand te liggen.