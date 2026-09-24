Twilight-acteur Taylor Lautner verwelkomt dochter met wel heel toepasselijke naam

Tekst: Ruth Smeets

Taylor Lautner (34) is vader geworden. Zijn vrouw Taylor Lautner (29), die sinds hun huwelijk dezelfde naam heeft als de acteur, is vorige week bevallen van hun eerste kindje.

De dochter van de twee, die allebei Taylor Lautner heten, heeft de naam Lennon Taylor gekregen. Met haar tweede naam verwijst het stel subtiel naar de gedeelde familienaam.

‘Verliefd op Lenny’

‘Al een week verliefd op onze lieve kleine Lenny’, schrijven Taylor en Taylor bij een foto van hun dochter op Instagram. Daarmee delen ze woensdag het nieuws dat hun kindje is geboren. Onder de post regent het reacties over de naam. ‘3 Taylors zouden te krachtig zijn’, schrijft iemand. Een ander laat weten: ‘Geweldig dat jullie Taylor in de naam hebben verwerkt, die mogelijkheid was te goed om te laten schieten.’

Naamgrap bij zwangerschap

In maart lieten de Lautners weten dat ze hun eerste kind verwachtten. ‘Wat is beter dan twee Taylor Lautners?’, grapten ze toen bij de zwangerschapsaankondiging. Bij de aankondiging deelden ze meerdere foto’s. Op een daarvan geeft de Twilight-acteur een kus op de buik van zijn vrouw. Taylor en Taylor zijn sinds november 2022 getrouwd. Hun relatie begon in 2018.

Doorbraak met Twilight

Taylor Lautner werd wereldwijd bekend door zijn rol als weerwolf Jacob Black in de Twilight-films. Samen met Kristen Stewart (Bella Swan) en Robert Pattinson (Edward Cullen) werd hij een van de bekendste gezichten van de populaire filmreeks.