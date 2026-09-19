Wie is de aanstaande bruid lady Amelia Windsor?

Tekst: Ruth Smeets

De Britse koninklijke familie kan zich opmaken voor nóg een bruiloft. Lady Amelia Windsor en haar verloofde Ollie Lewis hebben hun gasten alvast laten weten dat ze in mei 2027 in Londen trouwen.

Volgens The Sun zou lady Amelia Windsor afspraken hebben gemaakt met Hello! Magazine om de kosten van de grote dag te verlagen. Intussen wordt er al druk gespeculeerd over de gastenlijst. Prins William en prinses Catherine zouden wel welkom zijn, terwijl prins Harry en Meghan Markle zouden ontbreken. Dat wordt hier en daar uitgelegd als ‘wraak’, omdat Amelia zelf geen uitnodiging kreeg voor hun huwelijk in 2018. Toch lijkt dat wat kort door de bocht: ook binnen de uitgebreide Windsor-familie moet ergens een grens worden getrokken.

Wie is lady Amelia Windsor?

Lady Amelia Windsor is de jongste dochter van George Windsor, graaf van St. Andrews, en Sylvana Tomaselli, gravin van St. Andrews en verbonden aan de Universiteit van Cambridge. Daardoor is Amelia de kleindochter van de hertog van Kent, een neef van wijlen koningin Elizabeth, en een verre nicht van koning Charles. Ze heeft dus onmiskenbaar koninklijk bloed, maar speelt geen officiële rol binnen het Britse hof. Vroeger was ze nog te zien op het balkon van Buckingham Palace tijdens Trooping the Colour, maar sinds de koninklijke familie op dat soort momenten kleiner wordt gehouden, staat daar vooral de directe kern. Bij grote familiebijeenkomsten, zoals de kerstlunch van koning koning Charles en koningin Camilla, schuift Amelia nog wel aan.

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Van Cambridge naar de modewereld

Amelia werd op 24 augustus 1995 geboren als Amelia Sophia Theodora Mary Margaret Windsor en groeide op in Cambridge. Die stad voelt nog altijd als thuis, al woont ze tegenwoordig in Londen met haar zus lady Marina Windsor. Ze heeft ook een broer, Edward Windsor, lord Downpatrick. Anders dan haar broer en zus staat Amelia nog in de lijn van troonopvolging, omdat Marina en Edward katholiek zijn geworden. Na haar middelbare school reisde Amelia tijdens een tussenjaar door India en Thailand. Daarna studeerde ze Frans en Italiaans aan de universiteit van Edinburgh. Vervolgens koos ze voor de mode: ze liep stage bij onder meer Azzedine Alaïa, tekende bij Storm Model Management, liep shows, stond op covers en werkte voor merken als Dolce & Gabbana.

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Influencer met idealen

Tegenwoordig verdient Amelia haar naam vooral als mode- en lifestylefiguur. Ze is regelmatig te zien bij fashion weeks, werkt samen met modemerken en deelt op Instagram beelden van reizen, outfits en evenementen met haar vele volgers. Daarbij gebruikt ze haar platform niet alleen voor glamour. Duurzaamheid is een belangrijk thema geworden in haar werk. Amelia is ambassadeur van No More Plastic, werkte samen met Fashion Roundtable en zet geregeld kleinere, bewuste modemerken in de schijnwerpers. Over sociale media zei ze eerder: ‘Het stelt iedereen in staat om creatief en fantasierijk te zijn. Ik vind het ook geweldig dat we alle mooie en betekenisvolle dingen die we zien en horen in de wereld kunnen delen. Ik vind het zo inspirerend en opbeurend.’

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Een bruid met eigen stijl

Over Ollie Lewis, de man met wie Amelia gaat trouwen, is juist weinig bekend. Ollie is een Britse projectontwikkelaar. De twee hebben sinds 2023 een relatie. Hun eerste publieke momenten als stel pasten perfect bij haar wereld: eerst Glastonbury, daarna Wimbledon. Amelia staat al langer bekend om haar vrije, creatieve stijl. Ze houdt van festivals, Notting Hill Carnival, zwemmen in natuurwater, pottenbakken en modefeestjes. Ook haar tatoeages vertellen iets persoonlijks, zoals de drie berenwelpjes die verwijzen naar haarzelf, Edward en Marina. Met zo’n achtergrond ligt één ding voor de hand: als Amelia straks in Londen trouwt, wordt haar jurk waarschijnlijk allesbehalve standaard.