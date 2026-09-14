Armin van Buuren schrikt van reacties na Make Up Your Mind-onthulling

Tekst: Ruth Smeets

Armin van Buuren wist zondag veel kijkers te verrassen in Make Up Your Mind. Achter dragqueen Daisy Belle bleek niemand minder te zitten dan de wereldberoemde dj.

Na zijn onthulling stroomden de reacties binnen. Veel mensen reageerden enthousiast en vol ongeloof, maar Armin van Buuren vertelt aan RTL Boulevard dat hij ook kritiek heeft gekregen.

Armin van Buuren over zijn deelname

Armin blikt positief terug op alles wat er na de uitzending op hem afkwam. ‘Het merendeel van de reacties die ik gekregen heb, is echt heel veel ongeloof en heel positief.’ Toch waren niet alle berichten lovend. ‘Er zijn natuurlijk ook een aantal negatieve reacties, ook met name uit het buitenland.’

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Kritiek komt niet als verrassing

De negatieve reacties verbazen Armin niet volledig. ‘Daar vraag je natuurlijk wel een beetje om. Het hoort er wel een beetje bij, maar ik blijf bij mijn statement.’ De dj benadrukt dat hij met zijn feesten juist een plek wil creëren waar iedereen zich vrij en welkom voelt. Daarbij wijst hij erop dat dancemuziek sterk verbonden is met de LHBTI-gemeenschap. ‘Ik denk dat het belangrijk is dat we die verschillen juist omarmen.’

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Toch vindt Armin het opvallend hoeveel zijn optreden als Daisy Belle losmaakt. ‘Ergens schokt het me wel een beetje dat het blijkbaar zo nodig is.’ Voor hem was de transformatie in eerste instantie vooral een tijdelijke rol. ‘Het is een beetje make-up en een mooie jurk en je speelt een soort rollenspel voor heel eventjes.’ Door de reacties ziet hij dat het onderwerp veel dieper ligt. ‘Het brengt wel wat teweeg. En dat zet me ook wel aan het denken eerlijk gezegd.’

Statement voor acceptatie

Volgens Armin is het debat rond drag en de LHBTI-gemeenschap de laatste jaren feller geworden. Daarom wilde hij met zijn deelname een duidelijke boodschap uitdragen. ‘Ik wil hiermee wel een statement maken dat iedereen mag zijn wie hij wil zijn.’ De dj vindt dat mensen niet beoordeeld moeten worden op uiterlijk of afkomst, maar op hun karakter en de manier waarop ze met anderen omgaan. Dat hij dit in 2026 nog moet zeggen, vindt hij opvallend. ‘Ik dacht dat we dat station al gepasseerd hadden. Maar blijkbaar niet.’