NPO krijgt uitstel voor definitieve beslissing over Songfestival-deelname

Tekst: Redactie Weekend

De NPO hoeft nog niet direct te laten weten of Nederland volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. De oorspronkelijke inschrijfdeadline stond op dinsdag, maar de EBU heeft de omroep extra tijd gegeven om tot een besluit te komen.

Achter de schermen wordt gezocht naar een manier om Nederland toch weer aan de start te krijgen. Dat is nodig omdat AVROTROS de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse inzending heeft teruggelegd bij de NPO. ‘We hopen voor het einde van de maand met meer duidelijkheid over het Eurovisie Songfestival te komen’, zegt een woordvoerder van de NPO.

AVROTROS stapt terug

AVROTROS verzorgde sinds 2014 de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival, maar wil die rol voorlopig niet meer op zich nemen. De omroep is nog altijd ontevreden over de manier waarop de EBU omgaat met de deelname van Israël. Daarom werd eind augustus besloten de organisatie van de inzending terug te geven aan de NPO.

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Nu AVROTROS is afgehaakt, moet de NPO bepalen of Nederland alsnog kan meedoen. Daarbij wordt gekeken of een andere omroep de uitzending en begeleiding kan oppakken, of dat er een andere oplossing mogelijk is. Bij de vorige editie waren NOS en NTR verantwoordelijk voor de uitzendingen, nadat AVROTROS eerder al had besloten niet mee te doen.

Extra bedenktijd

Normaal gesproken moeten landen rond 15 september doorgeven of ze deelnemen aan het Songfestival. Daarna kunnen zij zich nog een periode zonder kosten terugtrekken. Dat de EBU extra tijd geeft, komt vaker voor: Nederland kreeg eerder ook al uitstel na de diskwalificatie van Joost Klein en later opnieuw vanwege de discussie rond Israël.

Volgende editie in Bulgarije

De volgende editie van het Eurovisie Songfestival wordt gehouden in Bulgarije. Dat land won afgelopen mei in Wenen met Dara en het nummer Bangaranga. In augustus werd bekend dat de kustplaats Burgas de gaststad wordt. De NPO verwacht nog deze maand duidelijk te maken of Nederland daar ook bij is.