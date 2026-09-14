Meghan Markle deelt zeldzaam inkijkje in nieuw gezinsleven met prins Harry in Engeland

Tekst: Ruth Smeets

Sinds prins Harry en Meghan Markle opnieuw in het Verenigd Koninkrijk verblijven, was er weinig bekend over hun dagelijkse leven daar. Meghan Markle brengt daar nu verandering in met een video op Instagram.

In het filmpje laat Meghan Markle zien hoe het gezin de afgelopen weken heeft doorgebracht. De beelden tonen vooral rustige, huiselijke momenten in de natuur.

Meghan Markle deelt nieuwe gezinsbeelden

Op Instagram is te zien hoe prins Harry en Meghan Markle samen door een bosrijk gebied wandelen. Ook hun kinderen Archie en Lilibet zijn in de video te zien, al blijven hun gezichten buiten beeld. Het gezin trekt eropuit in de Cotswolds, waar de kinderen door plassen lopen en buiten spelen. Tijdens een wandeling komen ze een roedel herten tegen. Ook hun zwarte labrador Pula loopt mee door het groene landschap.

Tekst gaat verder onder de post.

Buitenleven in de Cotswolds

De video geeft de indruk dat prins Harry en Meghan Markle hun draai hebben gevonden in Engeland. Het gezin zit bij een kampvuur, maakt wandelingen en brengt veel tijd buiten door. Ook gaat prins Harry met de kinderen het water op om te vissen. Lilibet is daarnaast te zien op een fiets met zijwieltjes, terwijl Archie naast haar rent. Boven in beeld staan een Britse vlag en een rood hartje, waarmee Meghan haar gevoel bij hun verblijf lijkt te delen.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Verblijf voor langere tijd

De exacte woonplek van het gezin wordt niet gedeeld vanwege veiligheidsredenen. Wel is bekend dat prins Harry en Meghan in een privéwoning in de Cotswolds verblijven, net buiten Londen. Volgens hun woordvoerder gaat het om een verblijf voor een ‘langere periode’. Het stel heeft geen woning van de Britse koninklijke familie gekozen. Hun huis in Californië houden ze aan, waardoor de terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk niet per se definitief is.

Kinderen dichter bij familiegeschiedenis

Een belangrijke reden voor het verblijf is dat Archie en Lilibet meer tijd kunnen doorbrengen in ‘het land dat zo’n belangrijk onderdeel vormt van hun familiegeschiedenis.’ Prins Harry groeide op in het Verenigd Koninkrijk en keert daarmee terug naar zijn roots. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar de Verenigde Staten, nadat ze hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis neerlegden. In Engeland zou Harry zich nu ook richten op de voorbereidingen van de Invictus Games, die in juli 2027 in Birmingham plaatsvinden. Meghan werkt ondertussen verder aan haar lifestylemerk As Ever.