School komt met opvallende waarschuwing rond komst Archie en Lilibet

Tekst: Ruth Smeets

Prins Archie en prinses Lilibet maken deze maand de overstap naar het Britse onderwijs. De kinderen van prins Harry en Meghan Markle gaan naar een privéschool in het Verenigd Koninkrijk. Over hun exacte schoolkeuze wordt vanwege veiligheidsredenen niets bekendgemaakt.

De komst van Archie en Lilibet zorgt intussen wel voor veel speculatie. Een school in Oxfordshire besloot daarom ouders voorafgaand aan het nieuwe schooljaar te informeren over de geruchten en wees hen tegelijkertijd op regels rondom privacy en sociale media.

School spreekt geruchten tegen

Volgens een brief die door HELLO! Magazine is ingezien en geverifieerd, gingen er verhalen rond dat prins Harry en Meghan Markle de betreffende privéschool voor hun kinderen overwogen. De school liet ouders echter weten dat er ‘ondanks de geruchten’ op 1 september ‘geen aanvraag’ voor Archie en Lilibet was binnengekomen. Wel zou het toelatingsteam ‘altijd alert’ blijven.

Ook Page Six meldt dat scholen in de Cotswolds extra aandacht besteden aan privacy wanneer bekende gezinnen zich mogelijk aanmelden. Royaltycommentator Kinsey Schofield vertelde aan Page Six dat ouders een bericht kregen waarin stond dat sommige nieuwe gezinnen ‘van tijd tot tijd meer publieke of media-aandacht kunnen trekken’. Volgens haar benadrukte de school daarnaast dat alle kinderen hun schooltijd moeten kunnen beleven in ‘een veilige, gelukkige en besloten omgeving’. Ouders en verzorgers zouden daarom zijn gevraagd geen andere kinderen zonder toestemming te fotograferen of filmen en geen informatie over leerlingen of hun familie via sociale media te verspreiden.

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Kinderen zouden al een school hebben

Archie is zeven jaar en begint in het derde leerjaar, terwijl de vijfjarige Lilibet aan haar eerste leerjaar begint. De naam van hun school blijft geheim. Page Six benadrukt bovendien dat de kinderen niet naar de school gaan die de brief aan ouders verstuurde. Volgens Schofield hoorde zij van een bron dat prins Harry en Meghan ‘meerdere scholen hadden benaderd’ voordat zij besloten voor langere tijd naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen.

Grace Moody-Stuart van Good Schools Guide verwacht dat Archie en Lilibet uiteindelijk dezelfde school zullen bezoeken. ‘Ik denk dat dat verstandig is, want het is hoe dan ook een grote culturele omschakeling, ongeacht hoe Brits hun vader is. Ik denk dat het een enorme verandering is om vanuit een ander land te verhuizen,’ zei ze tegen HELLO! Magazine. Volgens Grace kan een school op het platteland bovendien een minder competitieve omgeving bieden, omdat daar niet alles draait om academische prestaties.

Prins Harry positief over Britse scholen

Voor prins Harry speelt ook mee dat zijn kinderen in het Verenigd Koninkrijk dichter bij zijn familie kunnen opgroeien. Bronnen vertelden aan Page Six dat hij graag wil dat Archie en Lilibet meer tijd kunnen doorbrengen met koning Charles en andere leden van de koninklijke familie.

De hertog van Sussex sprak eerder al positief over het Britse schoolsysteem. Zangeres Joss Stone vertelde aan HELLO! Magazine over een gesprek dat zij eerder met hem had tijdens de WellChild Awards. ‘Hij vertelde hoe geweldig de scholen hier zijn en hoe belangrijk een gemeenschap voor kinderen is. Het was fijn om dat met hem te bespreken, omdat dat precies de reden is waarom wij zelf ook terug wilden komen: zodat de kinderen opgroeien met familie en vrienden om zich heen, een sterk gevoel van verbondenheid hebben en, het allerbelangrijkste, in een veilige omgeving kunnen leven.’

Meghan Markle maakte zich eerder zorgen

Meghan Markle liet in het verleden juist weten dat zij twijfels had bij het idee om Archie in het Verenigd Koninkrijk naar school te sturen. In een interview met The Cut uit 2022 vertelde de hertogin dat ze bang was dat een gewone schoolrit al snel zou veranderen in een moment voor fotografen. ‘Het spijt me, maar daar heb ik moeite mee. Dat betekent niet dat ik geobsedeerd ben door privacy. Het betekent dat ik een sterke en goede ouder ben die mijn kind wil beschermen,’ zei Meghan destijds. De nadruk die scholen nu leggen op privacy en terughoudendheid op sociale media sluit daarmee duidelijk aan bij de zorgen die zij eerder uitsprak.