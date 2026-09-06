Déze strenge regel voor schermtijd hanteren prins William en prinses Catherine voor hun kinderen

Tekst: Ruth Smeets

Prins William en prinses Catherine proberen de schermtijd van hun drie kinderen zoveel mogelijk te beperken. Prins George (13), prinses Charlotte (11) en prins Louis (8) mogen wel gebruikmaken van schermen, maar thuis geldt op één gebied een opvallend strenge regel.

Binnen het gezin ligt de nadruk vooral op echt contact met elkaar. Prins William en prinses Catherine vinden het belangrijker om samen te praten, te eten en activiteiten te ondernemen dan voortdurend naar een scherm te kijken.

Geen eigen telefoon voor de kinderen

Prins William vertelde in The Reluctant Traveler dat geen van zijn kinderen een eigen mobiele telefoon heeft. ‘Geen van onze kinderen heeft een telefoon en daar zijn we heel streng in’, zei hij tegen acteur Eugene Levy. Ook prinses Catherine heeft zich eerder uitgesproken over de invloed van digitale apparaten. In haar essay De kracht van menselijke verbinding in een wereld vol afleiding schreef ze: ‘Digitale apparaten zouden ons dichter bij elkaar moeten brengen, maar in werkelijkheid zorgen ze vaak juist voor meer afstand.’

Volgens de prinses gaat er bovendien iets verloren wanneer een telefoon voortdurend de aandacht opeist. ‘Als we tijdens een gesprek op onze telefoon kijken, tijdens het eten door sociale media scrollen of e-mails beantwoorden terwijl we met onze kinderen bezig zijn, zijn we niet alleen afgeleid. We geven elkaar dan ook minder van de aandacht en genegenheid die nodig zijn voor een echte band.’

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Samen aan tafel en veel naar buiten

Prins William gaf eerder toe dat volwassenen zelf net zo goed moeite kunnen hebben om hun telefoon weg te leggen. Tijdens een bezoek aan OnSide Youth Zone sprak hij met een jongere die vertelde voortdurend te scrollen. ‘Volwassenen doen daar net zo goed aan mee. Wij moeten ook beter leren omgaan met onze telefoons, want we brengen er ontzettend veel tijd op door’, zei hij.

Tijdens gezamenlijke maaltijden staat contact met elkaar centraal. Toen Eugene vroeg of het gezin doorgaans samen eet, antwoordde prins William: ‘Ja, absoluut. We zitten bij elkaar aan tafel en praten met elkaar. Dat vinden we heel belangrijk. Ook sport speelt een grote rol in het dagelijks leven van de kinderen. Prins Louis en prinses Charlotte zijn graag op de trampoline te vinden, terwijl de jonge prinses daarnaast netbal speelt en ballet doet. Prins George houdt vooral van voetbal en hockey.

Ook muziek speelt een grote rol

Naast sport en buitenactiviteiten neemt muziek een belangrijke plek in binnen het gezin. Prinses Catherine speelt zelf piano en fluit en trad in het verleden ook in het openbaar op als pianiste. Inmiddels lijkt die liefde voor muziek ook op de kinderen over te slaan. Prinses Charlotte leert piano spelen, Prins George zou gitaar spelen en prins Louis krijgt drumles. Prins William maakte daar in The Reluctant Traveler een grap over. ‘Ze proberen allemaal een instrument te leren bespelen. Of dat ook echt gaat lukken, weet ik nog niet helemaal.’

Dat betekent overigens niet dat schermen volledig verboden zijn. Tijdens een vlucht naar Schotland in 2022 werd bijvoorbeeld gezien dat prinses Catherine een iPad pakte voor prinses Charlotte . Toch lijkt de algemene lijn binnen het gezin duidelijk: schermtijd mag af en toe, maar samen tijd doorbrengen blijft belangrijker. Prinses Catherine omschreef dat eerder als volgt: ‘Samen echt tijd voor elkaar maken is een belangrijk onderdeel van het gezinsleven. Voor mij als moeder zijn het vooral de eenvoudige momenten, zoals met elkaar buiten spelen, die ik het meest waardeer.’