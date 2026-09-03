Zien! Koningin Máxima rijdt een tractor in de Achterhoek

Tekst: Ruth Smeets

Na een lange zomerstop begon koningin Máxima haar werkseizoen donderdag meteen actief. Tijdens een bezoek aan de Achterhoek stapte ze niet alleen het land op, maar nam ze ook zelf plaats achter het stuur van een trekker om mee te helpen bij de oogst van vezelhennep.

Dat deed koningin Máxima in een opvallend vrouwelijke outfit. In plaats van een praktische broek en stevige schoenen koos ze voor een zwierige rok met gouden print, een bijpassende top en ballerina’s.

Zelf aan de slag op het land

Koningin Máxima bezocht in Hengelo een perceel waar vezelhennep wordt geteeld. Ze kreeg uitleg over het gewas en over de manier waarop het na de oogst wordt verwerkt tot materiaal voor de bouw. Ook hielp ze zelf mee met het persen van de hennep in balen. Loonwerker Bernd Bösing zag dat de koningin ervaring had. ‘Ze heeft zelf een stuk op de trekker gereden’, vertelde hij. ‘Ze vertelde dat ze vaker trekker heeft gereden. Dat kon ik wel zien.’

Beeld: ANP

Goudkleurige details

Voor het werkbezoek droeg koningin Máxima de Clarisse-rok en Estela-top van Ulla Johnson, allebei uitgevoerd in de kleur kamille en voorzien van een goudkleurige print. De combinatie heeft een romantische uitstraling door onder meer de hoge hals, strik, pofmouwen en wijde rok. Daarbij koos ze voor platte ballerina’s en bloemvormige oorbellen van Zara. De rok kost €375, de top €260.

Vezelhennep voor de bouw

De geoogste hennep wordt samengeperst tot grote, vierkante balen en daarna verder verwerkt. ‘Met een Krone-machine hebben we vierkante balen geperst van 120 bij 90 centimeter. Die gaan de fabriek in om er biobased bouwmaterialen van te produceren’, legde Bösing uit. Tijdens de rit sprak hij met koningin Máxima over de hennepoogst, biobased bouwen en de verschillen tussen Nederland en Duitsland.

Verder naar duurzame bouwprojecten

Na haar bezoek aan het perceel bekeek koningin Máxima ook plekken waar vezelhennep daadwerkelijk als bouwmateriaal wordt gebruikt. Zo bezocht ze onder meer woningen en een school. Vervolgens reisde ze verder naar een duurzaam nieuwbouwproject in Doetinchem, waar minister Elanor Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aanwezig was. Duurzaam en circulair bouwen zijn onderwerpen die al langer op de werkagenda van koningin Máxima staan.