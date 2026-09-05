Hoe Meghan Markle na de verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk nauw contact wil houden met haar moeder

Tekst: Ruth Smeets

Meghan Markle en prins Harry zijn met hun kinderen Archie en Lilibet voor langere tijd naar het Verenigd Koninkrijk vertrokken. Toch blijft een belangrijk deel van Meghans familie voorlopig achter in de Verenigde Staten: haar moeder Doria Ragland.

Doria woont in Los Angeles en werd op 2 september zeventig jaar. Door de verhuizing zullen moeder en dochter elkaar minder gemakkelijk kunnen zien, maar volgens een bron verandert dat niets aan hun hechte band.

Meghan Markle blijft tijd maken voor haar moeder

De afstand tussen Engeland en Californië lijkt voor Meghan geen reden om het contact met Doria te verminderen. ‘Meghan is van plan om haar moeder regelmatig te zien,’ zegt een bron tegen People. ‘Ze zijn ongelofelijk hecht.’ Doria is al jaren sterk betrokken bij het gezin van haar dochter. Ze was in 2018 aanwezig bij het huwelijk van Meghan en prins Harry in Londen en reisde een jaar later opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk rond de geboorte en doop van Archie.

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Samen voor vertrek uit Montecito

Ook tijdens de laatste dagen van het gezin in Californië was Doria dichtbij. Meghan en prins Harry brachten hun laatste weekend in Montecito door met goede vrienden en bekenden van hun kinderen. Volgens een bron wilden ze bewust tijd doorbrengen met de mensen die het dichtst bij hen staan. Het vertrek betekende bovendien geen definitief afscheid.

Nieuwe periode voor het gezin

Meghan en prins Harry woonden sinds 2020 in Californië, nadat ze afstand namen van hun rol als senior leden van het Britse koningshuis. Nu maakt het gezin voor langere tijd de overstap naar Engeland, waar Archie en Lilibet deze maand naar school gaan. Toch laten de Sussexes hun leven in de Verenigde Staten niet volledig achter zich. Ze houden hun woning in Californië aan en beschikken ook over een vakantieverblijf in Portugal. Volgens een bron was het vertrek uit Montecito emotioneel. ‘Ze planden het al een hele tijd geleden en ze voelen dat dit het juiste is voor hun gezin, maar dat betekent niet dat het makkelijk was.’