Heleen van Royen kruipt voor één dag in de huid van een sekswerker op De Wallen

Tekst: Ruth Smeets

Heleen van Royen komt eind september met een opvallende actie. De schrijfster neemt tien uur lang plaats achter een raam op De Wallen in Amsterdam, waar normaal gesproken sekswerkers te vinden zijn.

Met haar tijdelijke plek in het Red Light District wil Heleen van Royen ervaren hoe het is om voortdurend bekeken te worden. Tegelijkertijd vraagt ze aandacht voor sekswerkers én grijpt ze het moment aan om haar nieuwe boek Wat wil de man te presenteren. Daarom zit ze op 29 september achter een raam aan de Oudezijds Achterburgwal. Fans kunnen haar daar ontmoeten en wie niet naar Amsterdam komt, kan haar belevenissen via een livestream volgen.

Ervaren hoe het voelt

Heleen wil zelf meemaken wat het betekent om uren achter glas te zitten. ‘Ik wil aan den lijve ondervinden hoe het voelt om tien uur lang achter het raam te zitten, om te kijken en bekeken te worden en zal mijn outfit aanpassen aan de gelegenheid’, vertelt ze aan LINDA. Met haar actie hoopt ze sekswerkers extra aandacht te geven. Conceptueel kunstenaar Marina Abramović deed vijftig jaar geleden iets soortgelijks tijdens haar performance Role Exchange.

Tekst gaat verder onder de video.

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Boek lanceren achter het raam

De schrijfster combineert haar Wallen-avontuur met de lancering van Wat wil de man. Gedurende de tien uur achter het raam signeert ze exemplaren en kunnen bezoekers met haar op de foto of haar ontmoeten tijdens meet-and-greets. Ook online is alles te volgen. ‘Ik verheug me enorm op mijn glazen huis’, zegt Heleen over de actie.

Honderden mannen gesproken

Voor Wat wil de man dook Heleen samen met journalist Marcel Langedijk in haar ervaringen op contentplatform F2F. Meer dan een jaar lang had ze contact met honderden mannen van verschillende leeftijden en achtergronden. Ze sprak met hen over hun wensen, verlangens en redenen om voor foto’s, video’s en persoonlijke aandacht te betalen. Die gesprekken vormen een belangrijk onderdeel van het nieuwe boek.

Pikante onderwerpen zijn niet nieuw

Dat Heleen zich bezighoudt met seksualiteit en intimiteit is niet nieuw. In 2012 verscheen al haar persoonlijke Sexdagboek en ook in andere boeken spelen dergelijke onderwerpen geregeld een rol. Daarnaast maakt ze betaalde erotische content voor F2F, al gaat ze daar niet volledig naakt. Met haar actie op De Wallen kiest ze nu opnieuw voor een manier om haar werk en de erotische wereld met elkaar te verbinden.