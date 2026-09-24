Broer prinses Diana reageert fel op kritiek: ‘Ik had veel meer kunnen zeggen’

Tekst: Ruth Smeets

Charles Spencer ontkent dat zijn nieuwe boek Swan Song: Diana, My Sister bedoeld is als aanval op koning Charles. De 62-jarige broer van prinses Diana zei woensdag in het ITV-programma Lorraine dat hij de koning niet bewust zwart wilde maken.

Volgens Charles Spencer zijn de passages over koning Charles nodig om het verhaal over Diana goed te kunnen vertellen. De graaf vindt dat hij als broer van de prinses alle reden heeft om over haar leven en nalatenschap te schrijven.

Charles Spencer verdedigt passages over de koning

‘Het was absoluut niet mijn bedoeling om de koning zwart te maken. De fragmenten die in het boek zijn opgenomen, staan volledig in hun context’, zei Charles Spencer. De graaf benadrukte dat hij, als hij echt een aanval op de koninklijke familie had willen schrijven, dat ook had kunnen doen. De ophef rond het boek raakt hem naar eigen zeggen niet. Spencer wees erop dat Diana tijdens haar leven veel harder werd aangepakt door de pers dan hij nu. Hij noemde zijn zus daarbij ‘ongelofelijk dapper’.

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Belofte tijdens begrafenis Diana

In Swan Song: Diana, My Sister schrijft Spencer onder meer dat koning Charles na prinses Diana’s dood zou hebben gezegd dat zij ‘snel genoeg’ vergeten zou worden. Ook beweert hij dat de koning, toen nog de prins van Wales, na het fatale ongeluk aan de telefoon ‘uitgelaten’ klonk. Spencer legde in het tv-programma uit waarom hij die passages heeft opgenomen. Hij verwees naar zijn grafrede voor Diana, waarin hij beloofde dat haar herinnering ‘nooit zou vervagen’. Die belofte was volgens hem een reactie op de vermeende opmerking van koning Charles. ‘Het moest erin’, zei Spencer. ‘Als ik de reden niet had vermeld, zou je het gevolg niet begrijpen.’

Reactie paleis noemt hij gaslighting

Het paleis reageerde vorige week op de fragmenten uit het boek. Volgens het hof weet de koning dat ‘de pijn van broederlijk verdriet het verstand kan vertroebelen, het oordeel kan beïnvloeden en herinneren kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen’. Spencer noemde die reactie in het programma ‘klassieke gaslighting’. Volgens hem werd niet ontkend dat koning Charles de uitspraak had gedaan. ‘Dus ik sta achter de waarheid en dat is hoe het is’, zei de graaf. Hij benadrukte dat het boek uiteindelijk niet over een aanval op het koningshuis gaat, maar over het eren van Diana.

Fout over Piers Morgan wordt aangepast

Ook kwam de juridische ruzie met Piers Morgan ter sprake. Spencer had in zijn boek een verkeerde aanname gedaan over Morgans rol bij de publicatie van heimelijk gemaakte foto’s van prinses Diana in een sportschool in 1993. De graaf heeft daarvoor excuses aangeboden en noemde het bij Lorraine een ‘kleine fout’. Die fout wordt volgens hem in een tweede editie aangepast. Morgan vindt de excuses onvoldoende en wil nog altijd juridische stappen nemen. Spencer blijft erbij dat zijn boek is geschreven om zijn zus te eren.