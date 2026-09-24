Jörgen Raymann in tranen door bijzonder babynieuws van zijn dochter

Tekst: Ruth Smeets

Jörgen Raymann mag zich begin volgend jaar opa noemen. Zijn oudste dochter Melody verwacht een jongetje, en daarmee breekt voor de presentator en cabaretier een heel nieuwe fase aan. Dat nieuws raakt hem zichtbaar.

De geboorte staat gepland voor januari. Jörgen Raymann kijkt enorm uit naar de komst van zijn eerste kleinkind. Voor hem voelt het als een droom die uitkomt.

Jörgen Raymann wordt opa

Melody, de oudste dochter van Jörgen Raymann, is zwanger. In januari wordt haar zoontje verwacht, waardoor Jörgen voor het eerst opa wordt. ‘Mijn oudste dochter Melody is zwanger. In januari krijg ik een kleinzoon. Dat stond nog op mijn bucketlist. Ik ben net zestig geworden, maar mijn bucketlist is vervuld.’

Jörgen is diep ontroerd

De aanstaande opa leeft intens mee met zijn dochter. Sterker nog: hij merkt naar eigen zeggen dat de zwangerschap ook bij hem van alles losmaakt. ‘En het leukste is: mijn dochter is zwanger, maar ik heb last van hormonen. Dus bij het minste of geringste zit ik te janken van geluk.’

Altijd achter zijn dochter

In Libelle vertelde Jörgen eerder openhartig over de coming-out van Melody. Voor hem was er nooit twijfel: zijn dochter hoefde zich nergens voor te verantwoorden en kon altijd op zijn steun rekenen. ‘Waarom zou Melody zich moeten verantwoorden voor haar geaardheid? Het hele idee dat hetero de norm is, daar heb ik moeite mee’, zei hij daarover.

Binnenkort een nieuwe titel

Ook richting zijn familie was Jörgen daar duidelijk over. Omdat er volgens hem binnen de Surinaams-Caribische cultuur nog veel homohaat bestaat, maakte hij direct duidelijk waar hij stond. ‘Ik wil laten zien dat de liefde voor je kind onvoorwaardelijk is. Dus heb ik tegen de familie meteen gezegd: ‘Als je mijn dochter niet accepteert, ben je mij ook kwijt.” Begin volgend jaar krijgt Jörgen er een prachtige rol bij: die van opa.