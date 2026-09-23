Prins Harry mogelijk te zien in documentaire rond 30ste sterfdag van Diana

Tekst: Vera Guldemeester

Prins Harry overweegt een rol in een nieuwe documentaire over zijn moeder, prinses Diana. Het project wordt gemaakt ter gelegenheid van de dertigste sterfdag van Diana, al is nog niet beslist of Harry daadwerkelijk aan de documentaire zal meewerken.

Volgens People heeft Harry gesprekken met de makers van verschillende projecten die draaien rond de gebeurtenissen op de dag waarop Diana overleed. De prins zou niet alleen naar de documentaire kijken, maar ook andere initiatieven rond de herdenking overwegen. Hij zou bovendien vrienden en familieleden hebben gevraagd of zij eventueel aan het project willen deelnemen.

Diana overleed dertig jaar geleden

Harry was pas twaalf jaar oud toen zijn moeder op 31 augustus 1997 in Parijs om het leven kwam bij een auto-ongeval. Diana was 36. De documentaire zou precies dertig jaar later, op 31 augustus 2027, worden uitgezonden. Voor Harry ligt het onderwerp daarmee opnieuw dicht bij een belangrijk moment uit zijn jeugd.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Harry over zijn moeder spreekt voor een documentaire. In 2017 waren hij en zijn broer William samen te zien in Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, twintig jaar na haar overlijden. Een nieuwe gezamenlijke productie lijkt nu echter niet voor de hand te liggen. De broers hebben al langere tijd geen goed contact meer met elkaar sinds Harry zijn koninklijke rol neerlegde en naar de Verenigde Staten verhuisde.

Ook nu geen hereniging

Harry bevindt zich inmiddels weer in het Verenigd Koninkrijk en zou daar op zoek zijn naar een permanente woning. Van een verzoening met William lijkt vooralsnog geen sprake: sinds zijn terugkeer zouden de broers elkaar nog altijd niet hebben gesproken. Een eventuele documentaire over Diana zou Harry dan ook vermoedelijk zonder zijn broer kunnen zien terugblikken op hun moeder.