Prins William en prinses Kate stelen de show naast Tom Cruise bij Londense première

Tekst: Vera Guldemeester

Prins William en prinses Kate hebben dinsdagavond hun opwachting gemaakt bij een opvallende première in Londen. Het Britse prinsenpaar woonde de wereldpremière van Digger bij en ontmoette daar onder anderen hoofdrolspeler Tom Cruise. Ook oud-voetballer David Beckham was van de partij.

Het Britse hof deelde op Instagram beelden van de avond, waarop William en Kate samen met Cruise te zien zijn. De Amerikaanse acteur had bovendien lovende woorden voor prins William en zijn vrouw, prinses Kate. ‘We willen de koninklijke hoogheden bedanken voor het steunen van dit evenement en hen simpelweg vertellen dat we van ze houden en dat we echt waarderen wat ze doen voor de kunsten, voor dit land en voor de wereld’, zei hij volgens Variety.

Première met bijzonder doel

De feestelijke première stond niet alleen in het teken van de nieuwe film. Met het evenement wordt ook aandacht gevraagd voor de Britse Film and TV Charity. Die organisatie zet zich in voor mensen die werkzaam zijn in de film- en televisiewereld en ondersteuning nodig hebben.

Nieuwe film met Tom Cruise

In Digger kruipt acteur Tom Cruise in de huid van Digger Rockwell, die wordt omschreven als de machtigste man ter wereld. Zijn handelen heeft grote gevolgen en leidt uiteindelijk tot een wereldwijde ramp. De film is geregisseerd door Alejandro González Iñárritu en komt vanaf 1 oktober in de Nederlandse bioscopen.

Zie hieronder meer foto’s van deze speciale avond: