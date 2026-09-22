Christina Applegate showt nieuw kapsel in eerste video na maandenlange ziekenhuisopname

Tekst: Sabine van der Spoel

Christina Applegate heeft voor het eerst sinds haar maandenlange ziekenhuisopname een video gedeeld waarin ze onder meer haar nieuwe blonde kapsel laat zien.



Christina Applegate, bekend van onder meer Married… with Children, is in de video buiten het ziekenhuis te zien. Ze deelt de beelden op haar Instagram-account, terwijl haar strijd tegen de ziekte MS voortduurt.

Dankbaar voor steun

Bij de video bedankt Christina haar kapper voor de nieuwe haarkleur. ‘Frisse haarkleur, nieuw raar plekje op mijn wang haha dank je @davestanwell voor het opvrolijken van mijn bewolkte dag’, schrijft de actrice. Daarnaast spreekt ze haar waardering uit naar haar volgers: ‘Hou van jullie en veel liefs voor iedereen’.

Terugkeer in het vooruitzicht

In maart werd bekend dat Christina in het ziekenhuis lag. Een maand later liet de actrice via Instagram weten dat ze elke dag sterker werd. Ze gaf aan dat ze tijd neemt voor haar gezondheid, maar binnenkort weer van zich laat horen.

Vechten tegen de diagnose

In 2021 kreeg Christina Applegate te horen dat ze lijdt aan multiple sclerose. De actrice kreeg de diagnose toen ze net was begonnen met de opnames van het derde seizoen van Dead to Me. De werkzaamheden werden vijf maanden stilgelegd en ze begon aan een behandeling. Inmiddels vecht ze al meerdere jaren tegen de ziekte.