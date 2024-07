Christina Applegate maakt ‘bucketlist’ na MS-diagnose

Christina Applegate heeft een lijstje gemaakt met dingen die ze nog wil doen met “de dagen die ik nog heb in mijn leven”. De Married… with Children-actrice kreeg drie jaar geleden de diagnose MS.

“Er zijn dingen die ik wil doen met de dagen die ik nog heb in mijn leven. Ik wil met Shirley MacLaine werken en shotjes doen met Cher!”, schrijft Applegate op X.

There are things I want to do with the days I have left in life. I want to work with Shirley MacLaine And do shots with cher! And yes my days are so big. Just saying.