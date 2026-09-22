Channing Tatum ontkent gebruik van nepaccount om ex te bekritiseren: ‘Denken jullie dat ik dit in mijn vrije tijd doe?’

Tekst: Sabine van der Spoel

Channing Tatum heeft gereageerd op geruchten dat hij achter een anoniem Instagram-account zou zitten. Via dit account werden gemene reacties geplaatst over zijn ex-verloofde Zoë Kravitz en haar relatie met zanger Harry Styles.

De acteur werd het middelpunt van online speculaties nadat oplettende volgers een Instagram-account ontdekten met de naam Nonya Bidness. Het account viel op omdat het door slechts één persoon werd gevolgd: Channing Tatum zelf, al werd de pagina vrij snel weer door Channing ontvolgd.

Bizarre reacties op Instagram

Volgens Just Jared zagen volgers dat het bewuste account regelmatig gemene reacties achterliet op berichten over Zoë Kravitz en haar verloofde Harry Styles, onder meer op de bekende roddelpagina DeuxMoi. Onder een foto van de twee zou de gebruiker hebben geschreven: “Ik ben hier alleen voor de haat,” vergezeld door lachende emoji’s en popcorn.

Channing haalt uit naar geruchten

De haat-opmerking van Nonya Bidness ging viral nadat Instagrammers ontdekten dat Channing het account (tijdelijk) volgde. Op zijn officiële Instagram-pagina besloot Channing de geruchten de kop in te drukken:

‘Yo, ik kan echt niet geloven dat jullie allemaal denken dat dit is waar ik mijn vrije tijd aan besteed. F*ckin hilarisch. En waarom zou ik een nepaccount volgen als ik niet wil dat mensen me daaraan gaan linken? Kom op zeg. Maar als ik het echt moet zeggen: ik heb maar één Instagram-account en dat is @channingtatum.’

Relatiehistorie

Channing en Zoë leerden elkaar kennen in 2021, twee jaar na Channings scheiding van actrice Jenna Dewan, met wie hij tien jaar getrouwd was. Channing en Zoë verloofden zich in oktober 2023, maar zetten een jaar later een punt achter hun relatie. Zoë heeft inmiddels het geluk gevonden bij Harry Styles; het stel zou zich inmiddels ook verloofd hebben.

Bron: Just Jared