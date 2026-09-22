Dít kost de Californische villa van prins Harry en Meghan Markle per maand

Tekst: Sabine van der Spoel

Prins Harry en Meghan Markle verruilden onlangs hun Californische villa voor een woning buiten Londen. Het aanhouden van hun riante landgoed in Montecito kost echter een flinke duit.

Na zes jaar in de Verenigde Staten te hebben gewoond, pakte de koninklijke familie de koffers om terug te keren naar Engeland, samen met hun kinderen Archie en Lilibet. De woning die prins Harry en Meghan Markle in juni 2020 aanschaften in Californië komt daardoor – in ieder geval voorlopig – leeg te staan. En zoals elke huizeneigenaar wel weet, stoppen de maandlasten niet wanneer de deur dichtgetrokken wordt.

Bizar hoge maandlasten

Prins Harry en zijn echtgenote kochten het landgoed van ruim drie hectare in 2020 voor 14,65 miljoen dollar. Volgens deNew York Post, die in hun zogenoemde property taks records dook, sloot het stel een hypotheek van ruim 9,5 miljoen dollar af om voor het riante pand te kunnen betalen. Volgens berekeningen van de tabloid schommelt het maandelijkse bedrag aan hypotheekrente en aflossing tussen de 40.000 en 43.000 dollar. Op jaarbasis komt dat neer op ongeveer een half miljoen dollar. Daar komen de jaarlijkse onroerendgoedbelasting van bijna 150.000 dollar en een flinke premie voor de opstal- en brandverzekering nog bovenop.

Onderhoudskosten van een landgoed lopen flink op

Naast de hypotheek, onroerendgoedbelasting en verzekeringen zijn er ook nog andere kostenposten. Met voorzieningen als een zwembad, tennisbaan en de grote tuin zullen de onderhoudskosten daarvoor ook snel oplopen. Daarnaast is ook beveiliging niet gratis.

Toekomst van het Californische stulpje blijft onzeker

Wat het koppel precies van plan is met de woning, is niet duidelijk. Volgens TMZ zou de verhuizing naar Engeland ‘tijdelijk’ zijn, wat kan betekenen dat Harry en Meghan er graag willen terugkeren. Omdat het stel bij hun vertrek uit de koninklijke familie hun officiële taken en bijbehorende toelages neerlegden, moeten zij de kosten voor hun huidige onderkomen in London en hun optrekje in Californië wel gewoon uit eigen zak betalen.

Bron: New York Post