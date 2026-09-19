Prins William weigert nog steeds elk contact met zijn broer Harry

Tekst: Lisa Manche

Prins Harry (42) is alweer een aantal weken terug in het Verenigd Koninkrijk. Het was al bekend dat hij telefonisch contact heeft gehad met zijn vader, koning Charles (77). Maar zijn broer William (44) weigert elk contact.

Volgens royaltykenners wil prins William zowel op professioneel als persoonlijk vlak geen band met Harry.

Met elkaar gebeld

Volgens People hebben Harry en zijn vader sinds de terugkeer van het gezin tenminste één keer met elkaar gebeld. Van een persoonlijke ontmoeting is het nog niet gekomen. De laatste keer dat dat gebeurde was afgelopen zomer, toen Harry, Meghan en hun kinderen op vakantie waren in het Verenigd Koninkrijk.

Geen verzoening

William daarentegen zou nog steeds geen contact hebben gehad met zijn jongere broer. ‘Williams standpunt is duidelijk’, zegt Russell Myers, auteur van ‘William and Catherine’, tegen ‘People’. ‘Welke relatie zijn vader met Harry of met de Sussexen als gezin wil hebben, is volledig zijn keuze.’ Maar William ziet zelf geen verzoening. ‘Als hij naar de toekomst kijkt, zal hij geen relatie met hen hebben, noch professioneel noch privé.’

Zware periode

Harry heeft in het verleden al meerdere keren gezegd dat hij het contact met zijn familie wil verbeteren. Maar William en Catherine blijven terughoudend. ‘Het is heel zwaar voor hen geweest’, zegt een bron dicht bij het paleis. ‘Ik neem William dan ook niet kwalijk dat hij voorzichtig is.’

Afstand bewaren

Sinds de terugkeer van de Sussexen is de spanning weer groter. ‘Toen Harry en Meghan nog in Californië woonden, was het voor William en Catherine gemakkelijker om afstand te bewaren. Nu staat het opnieuw pal voor hun neus’, zegt een paleisbron.