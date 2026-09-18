Actrice Maike Meijer kreeg kankerdiagnose vlak voor opnames van eigen film

Tekst: Lisa Manche

Maike Meijer heeft kanker gehad. Dat vertelt ze in een openhartig interview met De Volkskrant. De actrice, die onder meer bekend is van ‘Toren C’, laat weten dat er een kwaadaardige tumor op haar linkernier zat.

De kanker werd ontdekt vlak voordat de opnames van haar film Wen Er Maar Aan van start zouden gaan.

Klachten aan onderbuik

De actrice had al een periode last van haar onderbuik, waarna ze besloot om naar de gynaecoloog te gaan. Daar werd eerst niks gevonden, maar nadat de arts besloot een echo te maken, bleek het toch niet goed te zijn.

Slecht nieuws

Een dag later fietste Maike nietsvermoedend naar de bakker om een taart te halen voor de eerste bijeenkomst voor haar film toen ze werd gebeld. ‘Er zit iets op je nier’, zei ze, ‘het ziet er niet goed uit en het is 6 centimeter groot.’ Door de schok kon Maike eerst maar aan één ding denken. ‘Wie haalt nu die taart, was mijn eerste gedachte.’

Kwaadaardige tumor

Later werd duidelijk dat het om een kwaadaardige tumor ging die verwijderd moest worden. Via Beppie Melissen, die in Wen Er Maar Aan haar moeder speelt, kon Maike snel meer duidelijkheid krijgen. De man van Beppie is uroloog en kon haar helpen.

Opnames uitgesteld

Gelukkig werden er geen uitzaaiingen gevonden en hoefde de actrice geen bestralingen en chemo te ondergaan. Helaas moesten de opnames van Wen Er Maar Aan, waarin ze de hoofdrol speelt, wel een half jaar worden uitgesteld. Inmiddels zijn de opnames afgerond en verschijnt de film op 8 oktober in de bioscoop.