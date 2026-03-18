Jumbo neemt afscheid van Frank Lammers en Maike Meijer: ‘Hallo Rob Kemps’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jumbo slaat een nieuwe weg in met een ander gezicht in de commercials.

De supermarktketen neemt afscheid van vaste gezichten Frank Lammers en Maike Meijer en schuift Rob Kemps naar voren als opvolger. De Snollebollekes-artiest wordt in een nieuwe reeks reclames te zien als zichzelf. Volgens Jumbo past hij bij de positieve richting die het merk op wil.

Nieuwe hoofdrol voor Rob Kemps

Rob Kemps wordt het nieuwe gezicht van de reclames van Jumbo. Op de website van de supermarkt staat daarover: ‘Afscheid iconische reclamefamilie met Maike Meijer en Frank Lammers, Hallo Rob Kemps’. In de nieuwe campagne speelt Kemps de hoofdrol als de blijste klant van Nederland en zal hij ook in latere commercials te zien zijn.

Warm afscheid van bekende reclamefamilie

Tegelijkertijd neemt Jumbo afscheid van Frank Lammers en Maike Meijer, die dertien jaar lang een vast gezicht waren in de campagnes van de supermarkt. Samen met de andere gezinskarakters zorgden zij volgens Jumbo voor herkenbaarheid, humor en warmte. De reeks commercials liet het gezin jarenlang zien in alledaagse en herkenbare situaties, van de ontbijttafel tot vakanties en de coronaperiode in Hintergarten.

Speciale uitzwaaicommercial

Volgens René Repko krijgt het duo een passend afscheid. De interim CMO zegt: ‘Maike en Frank zijn echt onderdeel geworden van de Jumbo-familie. Zij hebben zoveel kleur gegeven aan het merk. Daarom vonden we het belangrijk om ze een warm afscheid te geven, zowel voor als achter de schermen. Zoals het hoort, passend bij Jumbo als familiebedrijf. Het afscheid gaat met weemoed en een beetje pijn in het gele hart. We sluiten de fantastische samenwerking af met een speciale ‘uitzwaaicommercial’die vanaf vandaag vier dagen lang te zien is.’

Positieve koers van Jumbo

Met Kemps wil Jumbo verder bouwen aan een opgewekte en toegankelijke uitstraling. Repko zegt daarover: ‘Kemps sluit perfect aan bij Jumbo: positief, warm, optimistisch, eigen en authentiek’. Ook vat hij de keuze als volgt samen: ‘Rob past perfect bij de positieve, opgewekte energie waar we naar toe willen bewegen. Hij ís de blijste klant.’ Voor de ontwikkeling van de merkuitingen werkt Jumbo samen met reclamebureau Hotel L’Amour.

Beeld: Jumbo