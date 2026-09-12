Prins William en prinses Catherine overrompeld door de terugkeer van prins Harry en Meghan Markle

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry en Meghan Markle zijn weer terug in het Verenigd Koninkrijk, en dat nieuws zou ook binnen de koninklijke familie hard zijn aangekomen. Vooral prins William en prinses Catherine zouden niet hebben zien aankomen dat de hertog en hertogin van Sussex opnieuw in Engeland zouden gaan wonen.

Het stel keerde eind augustus terug met hun kinderen prins Archie en prinses Lilibet. Toch betekent hun verhuizing niet dat de familiebanden meteen worden hersteld, zo blijkt uit de reactie van prins William en prinses Catherine.

Prins William en prinses Catherine moesten nieuws laten bezinken

Een bron vertelde aan Us dat prins William en prinses Catherine ‘compleet overvallen’ waren door de terugkeer van prins Harry en Meghan Markle. De insider noemt het nieuws ‘een enorme verrassing’. ‘Ze moeten het nog steeds verwerken, maar de eerste verbazing is inmiddels wat gezakt. Nu kijken ze vooral af wat er gaat gebeuren.’ Voormalig koninklijk butler Grant Harrold verwacht dat prins William de situatie goed in de gaten houdt. ‘William zal zijn broer scherp blijven volgen en proberen te begrijpen wat Harry precies van plan is,’ zegt hij.

Prins Harry en Meghan Markle worden geen werkende royals

Prins Harry en Meghan wonen inmiddels met Archie en Lilibet in een privéwoning buiten Londen. Die woning maakt geen deel uit van het koninklijk bezit. De kinderen zouden in Engeland net aan school zijn begonnen. Koning Charles heeft volgens de aangeleverde informatie in een brief van 7 september duidelijk gemaakt dat prins Harry en Meghan niet terugkeren als werkende leden van de koninklijke familie. Die rol legden ze in 2020 neer, toen ze naar de Verenigde Staten vertrokken.

Hereniging tussen broers lijkt ver weg

Een snelle verzoening tussen prins William en prins Harry lijkt er voorlopig niet in te zitten. ‘Niemand is bezig met een etentje voor twee voor William en Harry,’ zegt de bron. ‘Iedereen wil graag een verhaal over een hereniging, maar zo ver is het niet.’ Volgens de insider zal een eventuele verzoening niet snel of openbaar verlopen. ‘Als de ruzie ooit wordt bijgelegd, dan gebeurt dat langzaam en achter gesloten deuren, en op Williams voorwaarden.’ Prins William zou zich vooral ergeren aan ‘het idee’ dat prins Harry’s terugkeer naar Engeland ‘alles ineens goedmaakt’.

De breuk zit nu dichterbij

Prins William en prins Harry zouden sinds de begrafenis van koningin Elizabeth in september 2022 niet meer met elkaar hebben gesproken. Grant denkt dat prins William ‘nog altijd razend’ is op prins Harry. De bron omschrijft de situatie als volgt: ‘De band was al gebroken. Deze verhuizing breekt die niet opnieuw, maar brengt de breuk wel naar hetzelfde land.’

Volgens de Britse journaliste Sharon Carpenter zullen de levens van de broers nu onvermijdelijk weer meer in elkaars buurt komen. ‘Toen ze duizenden kilometers van elkaar vandaan woonden, was het voor William en Harry makkelijker om ieder hun eigen leven te leiden. Nu Harry weer in Engeland is, is een deel van die afstand, zowel letterlijk als figuurlijk, verdwenen.’

Koning Charles zou volgens de bron ‘blij’ zijn met prins Harry’s terugkeer en ‘hopen op een betere band’, al wil hij de verwachtingen niet te hoog maken. Grant benadrukt dat veel afhangt van prins Harry zelf. Er mogen volgens hem ‘geen negatieve interviews, geen aanvallen op de royals en geen omstreden zakelijke deals’ komen. ‘Als Harry laat zien dat hij te vertrouwen is en William de situatie veiliger vindt, kan er iets veranderen,’ zegt hij. ‘Maar alles hangt af van de keuzes die Harry de komende maanden maakt.’