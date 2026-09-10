Guido Weijers onthult opvallende gewoonte na interviews: ‘Met de luizenkam door iedere zin’

Tekst: Ruth Smeets

Guido Weijers (49) houdt graag zelf de touwtjes in handen. In ‘Beau Monde’ vertelt de cabaretier dat zijn behoefte aan controle zelfs meespeelt wanneer hij een interview geeft.

Guido Weijers omschrijft zichzelf als iemand die erg rechtlijnig kan zijn in hoe dingen moeten gebeuren. Hoewel hij in zijn hoofd graag meer zou loslaten, blijkt dat in de praktijk een stuk lastiger.

Alles zelf in de hand

Wanneer Guido wordt gevraagd welk trekje hij van zichzelf het minst leuk vindt, hoeft hij niet lang om zijn antwoord heen te draaien. ‘Dat het altijd op mijn manier moet. Ik kan bijna op het obsessieve af naar iets toeleven en ben vaak ontzettend rechtlijnig in hoe dingen moeten gebeuren’, bekent hij aan Beau Monde.

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Moeite met loslaten

Ook taken uit handen geven blijkt voor Guido niet vanzelfsprekend. ‘In mijn hoofd zou ik graag een goede manager willen zijn die dingen uit handen geeft, maar in de praktijk ben ik vooral bezig met controle houden’, vertelt hij. Die controledrang duikt volgens hem op verschillende momenten op.

Met de luizenkam door een interview

Zelfs na een interview wil Guido graag precies weten wat er uiteindelijk op papier komt te staan. ‘Als ik een interview doe, dan vraag ik altijd of ik de tekst nog mag nalezen en stiekem zou ik het liefst met de luizenkam door iedere zin gaan’, zegt hij. Zijn perfectionisme hangt volgens Guido samen met zijn enorme drive. ‘Ik heb hard gewerkt, maar dat is ook wie ik ben en hoe mijn hersenen bedraad zijn. Het had niet op een andere manier gekund, snap je?’