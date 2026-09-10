Noortje Herlaar openhartig over gezin met Barry Atsma: ‘een grote uitdaging geweest’

Tekst: Ruth Smeets

Noortje Herlaar (41) vertelt openhartig over haar samengestelde gezin met Barry Atsma (53). In ‘Nouveau’ legt de actrice uit dat het vinden van een goede balans binnen hun gezin de nodige aandacht en inzet heeft gevraagd.

Noortje Herlaar en Barry Atsma zijn inmiddels elf jaar samen en hebben dochters Bobbi (7) en Sam (5). Barry heeft daarnaast twee dochters uit een eerdere relatie, waardoor Noortje de rijkdom van vier zussen ziet, maar tegenover Nouveau ook vertelt dat het samengestelde gezin uitdagingen met zich meebracht. ‘Voor Barry en mij is ons samengestelde gezin een grote uitdaging geweest’, vertelt ze.

Therapie hielp Noortje Herlaar en Barry Atsma

Noortje vond het naar eigen zeggen lastig om rekening te houden met de verschillende gevoeligheden binnen het gezin. ‘Ik vond het oprecht lastig om ieders gevoeligheid de ruimte te geven. Daaraan hebben we best wel wat werk gehad.’ Het stel besloot daarom professionele hulp in te schakelen. ‘We zijn een tijdje in therapie geweest en dat heeft ons veel goed gedaan’, vertelt Noortje in Nouveau. Volgens haar hielp dat om beter oog te krijgen voor ieders positie binnen het gezin. ‘Juist dat je je bewust wordt van ieders plek in zo’n samengesteld gezin en dat je elkaar heel erg ziet – wat de ander moet slikken, of inleveren – is ontzettend helend.’

Samen een huis voelt ‘als een soort trouwen’

Een huwelijk staat voor Noortje niet bovenaan haar lijst, ook al dromen hun dochters volgens haar van een groot trouwfeest met bruidsmeisjes. Noortje en Barry kochten onlangs voor het eerst samen een huis in Utrecht en die stap heeft voor haar veel betekenis. ‘Samen een huis kopen voelt, net als kinderen krijgen, al als een soort trouwen. In zóveel dingen zijn Barry en ik inmiddels de verbinding aangegaan, dat ik me meer dan ooit helemaal verbonden voel met hem.’