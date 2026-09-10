Reese Witherspoon schokt fans met een foto van haar dochter, die sprekend op haar lijkt

Tekst: Ruth Smeets

Reese Witherspoon deelt op de verjaardag van haar dochter Ava Phillippe een lieve foto van hen samen. Op Instagram poseren de twee stralend naast elkaar, maar vooral hun opvallende gelijkenis trekt de aandacht.

Ava werd op 9 september 27 jaar. Reese Witherspoon zette haar dochter in het zonnetje met warme woorden, terwijl fans vooral niet uitgepraat raakten over hoe sterk moeder en dochter op elkaar lijken. De reacties pasten bij wat vaker gebeurt wanneer de twee samen op beeld verschijnen: volgers zien bijna een kopie van Reese in Ava.

Moeder en dochter lijken als twee druppels water

Op de gedeelde foto lachen Reese en Ava allebei breed naar de camera. Hun blonde haar, gezichtsvorm en uitstraling zorgden ervoor dat fans opnieuw begonnen over hun bijna identieke uiterlijk. In de reacties werd de vergelijking met tweelingen gemaakt en noemden volgers hen zelfs een soort ‘kopie en plak’-versie van elkaar. De verjaardagspost draaide dus niet alleen om Ava’s speciale dag, maar ook om de herkenbare familiegelijkenis waar fans telkens weer op aanslaan. Een volger reageert: ‘Ze lijkt meer op Reese dan Reese zelf.’ Een ander laat weten: ‘Vaders genen kregen geen enkele kans.’

Tekst gaat verder onder de post.

Reese Witherspoon zet dochter Ava liefdevol in het zonnetje

Bij de foto schreef Reese een persoonlijke boodschap voor haar dochter. ‘Gelukkige verjaardag voor mijn lieve meisje Ava! Oneindig creatief, attent en hilarisch. Blijf je prachtige licht verspreiden, mijn meisje. Ik hou van je!’ Daarmee benadrukte de actrice niet alleen hoe trots ze op Ava is, maar ook hoe hecht hun band is. Die band is vaker zichtbaar op sociale media, waar moeder en dochter elkaar regelmatig met liefdevolle berichten feliciteren of steunen.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Ava volgt ook haar eigen weg

Ava is de dochter van Reese Witherspoon en Ryan Phillippe. Hoewel ze door haar beroemde ouders al jong in de belangstelling stond, bouwt ze inmiddels aan haar eigen loopbaan. Ze werkte als model voor onder meer Rodarte, Ivy Park, Pat McGrath en Aerie, en maakte in 2024 haar acteerdebuut in Doctor Odyssey. Daarna verscheen ze ook in Ransom Canyon. Toch blijft de vergelijking met Reese steeds terugkomen, zeker wanneer de twee samen op een foto staan.

Dezelfde uitstraling, maar een eigen pad

Naast hun uiterlijk lijken Reese en Ava ook dezelfde creatieve kant te delen. Ava is actief als kunstenaar en werkt met onder meer sculptuur, fotografie en schetsen. Eerder vertelde ze over de steun van haar ouders: ‘Mijn ouders hebben me altijd aangemoedigd om het pad te kiezen dat bij mij past en hebben me onderweg geholpen betere keuzes te maken dan ik misschien zelf zou maken. Daar ben ik zo dankbaar voor.’ Zo laat Ava zien dat ze weliswaar veel van haar moeder weg heeft, maar tegelijk duidelijk haar eigen richting kiest.